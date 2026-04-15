Cuneo, uno spettacolo di luci partecipato per ricordare Duccio Galimberti a 120 anni dalla nascita

In occasione dei 120 anni dalla nascita di Duccio Galimberti (30 aprile 1906), il Comune di Cuneo organizza un evento commemorativo volto a ricordare il contributo storico e civile del partigiano e avvocato cuneese.

L’iniziativa, che si svolgerà la sera del 30 aprile, alle 21 in Piazza Galimberti, prevede la partecipazione di 120 persone, ciascuna delle quali riceverà una luce da accendere nello stesso momento per formare il numero 120 al centro della piazza. Ci si può “auto-candidare” per svolgere questo particolare ruolo di tedofori. L’evento sarà aperto al pubblico e tutte e tutti sono invitati a presenziare, anche solo come spettatori, per condividere questo gesto di memoria collettiva.

“Celebrare i 120 anni dalla nascita di Duccio Galimberti significa riconoscere e tramandare i valori di libertà, giustizia e partecipazione civile che hanno guidato la sua vita. Questo momento simbolico ci permette di sentirci parte di una comunità che custodisce la memoria e i principi di chi ha lottato per il bene comune”, affermano la Sindaca Patrizia Manassero e l’Assessora alla Cultura, Cristina Clerico. “Coinvolgere direttamente le persone, accendendo insieme le luci, è, inoltre, un modo concreto per trasmettere alle nuove generazioni l’importanza della memoria storica e del senso civico. Ogni luce rappresenta un impegno condiviso nella costruzione di una comunità più consapevole e coesa.”

Dettagli dell’evento:

Data: 30 aprile 2026

Orario: 21

Luogo: Piazza Galimberti, Cuneo

Partecipazione: L’evento è aperto a tutti (non sono previsti posti a sedere); i 120 cittadini selezionati per portare le luci riceveranno conferma via email con indicazioni operative.

I cittadini interessati a partecipare come portatori di luce possono iscriversi tramite il modulo online disponibile al seguente link: https://forms.gle/zDMzJ1qrVgudtfK39

Per informazioni:

Museo Casa Galimberti – Comune di Cuneo

museo.galimberti@comune.cuneo.it | 0171/444801