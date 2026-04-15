Cuneo, seminario gratuito sulla prevenzione incendi nelle strutture sanitarie

Si terrà martedì 21 aprile 2026, dalle 14 alle 19, presso il Centro Incontri della Provincia di Cuneo, in corso Dante Alighieri 41, il seminario formativo gratuito “Prevenzione incendi: la sanità in sicurezza”. L’iniziativa è promossa dall’Ordine degli Ingegneri di Cuneo e punta ad approfondire un tema di grande attualità: l’esodo nelle strutture sanitarie, ospedaliere e nelle RSA in caso di incendio.

L’incontro è rivolto a tutte le categorie professionali della provincia di Cuneo e offrirà un’occasione di confronto su aspetti tecnici e organizzativi legati alla tutela di luoghi in cui la sicurezza è un requisito essenziale per la continuità del servizio. Come ha sottolineato il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Cuneo, Adriano Scarzella, le strutture ospedaliere svolgono attività “altamente complesse” e richiedono competenze specifiche sia in fase di progettazione sia nella successiva gestione.

Sulla stessa linea il coordinatore della Commissione Prevenzione incendi dell’Ordine, Massimo Viale, che richiama il ruolo centrale di ospedali, residenze sanitarie e ambulatori come nodi della rete assistenziale. La sicurezza di questi ambienti, ha evidenziato, è un presidio imprescindibile per garantire la qualità stessa del servizio sanitario e la protezione di chi vi accede.

Nel corso del seminario verranno affrontati diversi argomenti, come indicato nella locandina dell’evento, con particolare attenzione agli aspetti legati alla prevenzione e alla gestione dell’emergenza. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 19 aprile 2026 e dovranno essere effettuate online attraverso il portale dell’Ordine, con accesso tramite SPID o CIE.