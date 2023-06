Grande successo per C'è Fermento a Saluzzo, il sindaco Calderoni: “Un evento ad alto collocamento nel panorama food nazionale”

Un totale di venti birrifici e undici cucine di strada che per quattro giorni hanno animato il cortile principale del Quartiere della ex caserma Musso, portando il meglio della produzione di birra artigianale e di street food di qualità da tutta Italia a Saluzzo.

È la 13ª edizione di C’è Fermento, il salone della birra artigianale di qualità, che quest’anno ha attirato oltre 18 mila visitatori in quattro giorni di manifestazione, archiviando un'edizione di enorme successo.

L'evento si è svolto da giovedì 22 a domenica 25 giugno ed è stato organizzato da Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con la Città di Saluzzo e con il Comitato per la Condotta Slow Food del Marchesato di Saluzzo.

Grande la soddisfazione del sindaco Mauro Calderoni che ha partecipato a due serate su quattro: “Non potevo mancare. Ho trovato una bella atmosfera, nessun disguido, un'organizzazione perfetta, e tanta partecipazione, nonostante eventi importanti nei dintorni”.

“La soddisfazione dell'Amministrazione Comunale è molto alta – continua il primo cittadino -. Al di là dell'evento in sé che rappresenta un momento di festa per la città e il territorio del Saluzzese facendo interagire tanti pubblici diversi dai giovani alle famiglie, è un salone che si colloca nel mondo food nazionale a livello molto alto grazie all'importante collaborazione con Slow Food e alla guida dei Mastri Birrai. E poi qualifica l'immagine di Saluzzo per le produzioni artigianali”.