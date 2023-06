Dalla provincia di Cuneo il progetto che ha ricevuto il Premio Eccellenza Formazione

Il 27 giugno, presso l'Unione Industriale di Torino, si è tenuta la VIII edizione del Premio Eccellenza Formazione (PEF), istituito dall'Associazione Italiana Formatori (AIF).



Il progetto Accademia della Vigna, ideato e coordinato da Weco Impresa Sociale, è risultato primo classificato nella sezione “Area ambiente, etica, responsabilità sociale”.

Giulia Maccagno, saluzzese e Maria Cristina Galeasso, albese, coordinatrici di Accademia della Vigna, hanno commentato: “Siamo molto felici di questo prestigioso riconoscimento: praticare la responsabilità sociale per noi significa esercitare la capacità di offrire risposte e agire soluzioni. Nessuna azienda è un'entità a sé stante, appartiene alla comunità in quanto attore sociale. Il successo di ogni impresa è influenzato e connesso ai servizi e alle infrastrutture che la circondano. Un contesto sociale e territoriale in salute dipende anche dalla presenza di imprese che sono in grado di dare lavoro, offrire salari e stipendi adeguati, acquistare beni e servizi di qualità, proteggere l'ambiente, utilizzare le risorse in modo efficiente. Ricevere il PEF è per noi un riconoscimento da parte della comunità di professionisti ed esperti rispetto al cambiamento che stiamo provando a portare nel mondo vitivinicolo”.