Nuovo direttivo per la pro loco del Ferrone: Piera Barberis nuova presidente

La Pro loco Cui dur Ferun – di Mondovì Borgo Ferrone - ha recentemente rinnovato il proprio direttivo che ha votato, al suo interno, un nuovo presidente: la dott.ssa Piera Barberis.

La nuova Presidente sostituisce l’avvocato Thomas Bassino che ha guidato, con dedizione ed impegno, la pro loco nel corso degli ultimi 8 anni.

Dopo la pausa forzata, dovuta al Covid, ripartono le iniziative organizzate dalla Proloco che riproporrà il 22, 23 e 24 luglio prossimo “FERRONE IN FESTA”.

Sabato 1° luglio, a partire dalle ore 16, la PROLOCO ha organizzato con l’associazione ludica “L’accademia dei Giocatori” di Cuneo, “FERRONE GAMES DAY” presso i locali dell’oratorio della Parrocchia di Santa Maria Maggiore in Via San Bernolfo16 al Borgo Ferrone. L’iniziativa proseguirà anche in serata.

Si tratta di un evento che non resterà isolato ma si prefigge di essere propedeutico ad una serie di appuntamenti che ben incarnano lo spirito comunitario ed aggregativo della Pro Loco.

La manifestazione, gratuita, è rivolta a tutti coloro (ragazzi, giovani, adulti) che sono appassionati, incuriositi e vogliono provare a divertirsi insieme con giochi in scatola e giochi di ruolo.