Per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori sulla strada provinciale 564 che collega Beinette e Cuneo, nella giornata di oggi, venerdì 30 giugno, sarà istituito il senso unico alternato.

La modifica alla normale circolazione del traffico avverrà in corrispondenza dell'area cantiere per i lavori della pista ciclabile. Il comune si scusa con gli automobilisti per eventuali disagi.