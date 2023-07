A Fossano la prima sede di Forza Italia dedicata a Silvio Berlusconi

"Ho subito pensato che la prima sede di Forza Italia aperta a Fossano doveva essere dedicata a Silvio Berlusconi. Sapere poi, che siamo i primi in Italia ad aver avuto una simile iniziativa, mi rende ancora più soddisfatto". Così Giacomo Pellegrino - coordinatore Forza Italia di Fossano, nonché vice sindaco della città degli Acaja - spiega il perché la sede degli Azzurri in piazza Romanisio porterà il nome del leader fondatore di FI, scomparso il 12 giugno.



"Ed è un grande onore per noi - precisa Pellegrino - che a tagliare il nastro della casa di Forza Italia, sia il ministro alla Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, commissario regionale degli Azzurri”.



Il taglio del nastro sarà venerdì 7 luglio alle 17 e ospiti d'onore, insieme al ministro, saranno il senatore Roberto Rosso, il governatore del Piemonte Alberto Cirio ed il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia.



"Quella di via Romanisio - conclude il coordinatore cittadino Pellegrino - sarà un importante punto di riferimento per i nostri sostenitori e non solo per loro. Le porte sono aperte a tutti, per un confronto sempre costruttivo, così da recepire al meglio le istanze dei cittadini e anche le critiche, al fine di fare sempre meglio e sempre di più per la nostra città”.