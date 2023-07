Al via la "Battifollo Wonderful Trail": una gara solidale per il progetto "I run for Find the Cure"

L'associazione "Find the cure" e la Pro Loco di Battifollo organizzano il "Battifollo Wonderful Trail", una gara di corsa che si svolgerà sui sentieri della val Mongia, con partenza da Battifollo, domenica 9 luglio, che in realtà, è molto di piu' di una semplice competizione.

"Gli atleti - spiegano gli organizzatori - si immergeranno in un paesaggio al confine tra la collina e montagna, attraversando boschi secolari dove si respira un’atmosfera magica incontrando le comunità dei custodi dei castagneti, veri e propri difensori di una cultura rurale di grande importanza umana e sociale. Un mondo di bellezza e poesia, di tenacia e rispetto, ma anche di memoria e desiderio di condividere. Un patrimonio vitale da scoprire e da assaporare affinché si possa proteggere e preservare nel tempo come ricchezza culturale per le generazioni future."

E' buon cibo, grazie alla partecipazione di realtà locali che animeranno il sabato sera con i loro stand gastronomici, a cominciare dalle ore 19 con grigliata di carne e patatine a cura della proloco di Battifollo; uova al tegamino con tartufo, crespelle di grano saraceno e crema di tartufo a cura della Proloco di Scagnello; tomini allo speck, a cura della pro loco Sale delle Langhe; degustazione formaggi di capra Cascina San Giovanni Roascio; budino alla lavanda, budino alla salvia e crostate a cura della Proloco sale di san Giovanni, torta di castagna con gelato, azienda Agricolo Bozzolo. Il tutto accompagnato dalla birra del birrificio La Granda e dalla musica dei Bad Livers.

E' solidarietà: tutto il ricavato delle iscrizioni andrà a sostegno del

progetto 2023 di "I run for Find the Cure" per l'acquisto dell'arredamento della scuola di Kodjalan, in Mali, andata distrutta nel Luglio 2022 a causa di un alluvione.

"E' amicizia - aggiungono - il tutto è possibile grazie alla sinergia di più realtà, dall'associazione di volontariato Find the Cure ItaliaODV, impegnata in progetti in Paesi a basso livello di sviluppo, alla Proloco di Battifollo, con il coinvolgimento l'ASD Valletanaro, Proloco di più Comuni, aziende agricole, biscottificio PrimoPan e tanti sponsor a sostegno della manifestazione."

L'evento prenderà il via sabato 8 luglio da Battifollo, ore 16 con la camminata didattica di circa 4,5 km, con sosta al castagneto e visita alle arnie di Eden, arrivo al biscottificio Primopan per merenda e musica; contributo di 7 euro per gli adulti

e 5 per i bambini ( parte della quota andrà in beneficienza ); ore 19 apertura degli stand gastronomici, birra e musica in via Maestra 38, presso la piazza del Comune e locali della Proloco di Battifollo Nel pomeriggio di sabato, alla pineta campeggio CIAN DEL MONDO, sarà possibile iscriversi alle gare di Domenica 9 Luglio.

Le iscrizioni e ritiro dei pettorali della gara saranno possibili anche

nella mattina di domenica 9 luglio dalle ore 8 alle ore 10, con ritrovo alla pineta/campeggio Cian del Mondo.

Due i percorsi: 10 km con 350 metri di dislivello e 20 km con 750 metri

di dislivello.

Gare anche per i più piccoli:

KIDS 1,5 km, dai 10 anni

KIDS 0.8 HM dai 5 ai 9 anni

al termine delle gare , polenta party e premiazioni

Maggiori informazioni disponibili sul sito di I run for Find the Cure al

seguente link

https://irunfor.findthecure.it/gara/battifollo-wonderful-trail-2023/