Uncem risponde all’appello di mons. Derio Olivero: campane di solidarietà per Gaza e le vittime di tutte le guerreStasera

"Uncem si unisce con impegno, speranza, determinazione all'appello di monsignor Derio Olivero, vescovo di Pinerolo, grande Amico, per far suonare le campane - delle torri civiche, delle chiese, dei campanili, dei luoghi di culto e non - stasera, domenica 27 luglio alle ore 22, come segno di solidarietà e per non rimanere muti di fronte alla tragedia della guerra a Gaza - così come in Ucraina e in tutte le guerre a pezzetti nel mondo - dove continuano a morire per fame e sotto le bombe numerose vittime innocenti. Non possiamo rimanere immobili, silenziosi, di fronte a questo dramma disumano, che è una follia e una sconfitta" per tutta l'umanità".



Lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem.