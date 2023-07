Sabato 8 e domenica 9 luglio tutti alla Sagra dell'Agnolotto d’la Vila e del Villuccio

Tutto pronto per la Sagra dell'Agnolotto d’la Vila e del Villuccio. Il primo appuntamento è per sabato 8 luglio alle ore 20 con l'apertura degli stand gastronomici.

Alle ore 21,30 direttamente da Rete7 la musica di Enrico Peyretti e la comicità di zia Marta

Domenica 9 luglio alle ore 9,30 l'inaugurazione della Sagra alla presenza delle autorità e dalle ore 10 in via Castello e Piazza Bottini i banchetti espositivi di artigianato, hobbisti e prodotti tipici. Inoltre, la Piazza dei Balocchi accoglierà i bambini per tanti giochi, in collaborazione con Valle Varaita Giocolegno. Sarà possibile anche ammirare, attraverso gli occhi di Giuseppe Buttini, Verzuolo dal 1900 al 1910 - a cura di ACV presso la Cappella di San Rocco.

Non mancheranno gli Antichi Mestieri, un viaggio nel tempo nelle Arti Liguri, Celtiche e Romane, in collaborazione con l'Associazione Culturale Orme della Storia - Touta Brivenos.

Per gli appassionati le visite guidate: all'Antica Parrocchiale a cura di ACV, e al Castello (visita esclusivamente su prenotazione).

Alle ore 12,30 l'apertura degli stand gastronomici e, dalle ore 15, Balli Occitani con la Meiro e la Storia del Borgo con Ludoteca Mago Merlino.

Attivo dalle ore 9,30 alle 18 il servizio navetta da piazza Willy Burgo (asilo-scuole elementare)

Saranno presenti le telecamere di Rete 7.

Alle ore 20 l'apertura degli stand gastronomici e dalle ore 21,30 la Serata Danzante con l'orchestra Paolo Alberto e la Band.

Il menù sagra:

Antipasto piemontese San&Bun

Insalata russa con tonno della Gastronomia Falcone

Peperoni ripieni della Gastronomia Falcone

Prosciutto crudo di Cuneo

Agnolotto d’la Vila del Mercante della Vila e di Gastronomia Sale&Pepe

Agnolotto d’la Vila Vegetariano del Mercante della Vila e di Gastronomia Sale&Pepe

Le Polpette di Denise di Gastronomia Sale&Pepe

Formaggi della Valle Varaita

Patate fritte

Crostata

Villucci con gelato del Panatè d’la Vila.

La prenotazione per posti a sedere per cene e pranzo va fatta con messaggio WhatsApp al n. 329-2169741 Tutto il programma lo troverete sul menù del sito www.villadiverzuolo.it.

Per info: 329-2169741 / mail: pro.villa@virgilio.it