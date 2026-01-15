Cherasco, al via il corso di aggiornamento per insegnanti di storia: quattro incontri fino al 6 febbraio

Mercoledì 14 gennaio è iniziato il percorso di formazione rivolto ai docenti di storia delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Cuneo, promosso dal Comune di Cherasco nell’ambito del progetto scuole del Premio Internazionale Cherasco Storia 2026.

Il corso di formazione, strutturato in tre incontri della durata di due ore ciascuno, mira a offrire ai partecipanti una panoramica aggiornata delle principali correnti storiografiche contemporanee e strumenti interpretativi utili per comprendere la complessità del mondo attuale. L’iniziativa intende rafforzare la formazione scientifica e interpretativa degli insegnanti, favorendo la condivisione di modelli di didattica laboratoriale capaci di sviluppare negli studenti un rapporto con la storia più consapevole, critico e creativo.



Il percorso propone inoltre indicazioni metodologiche per trasformare questi approcci in pratiche didattiche stimolanti, che porteranno gli studenti alla realizzazione di un elaborato finale — come un video, un podcast, un racconto multimediale o una mostra digitale — eventualmente ispirato ai temi del libro vincitore del Premio Cherasco Storia.

Gli incontri si svolgeranno dalle ore 15 alle 17 presso il Salone Consigliare del Comune di Cherasco, con possibilità di accedere alla formazione anche da remoto.

Ecco il programma dei quattro appuntamenti, i primi tre saranno con la professoressa Elena Angeleri, mentre l’ultimo con il professor emerito Francesco Benigno, Presidente della Giuria del Premio Cherasco Storia:

- mercoledì 14 gennaio, Il problema del “recentismo”, della datazione e la didattica della storia contemporanea nella scuola secondaria di primo grado;

- mercoledì 28 gennaio, Introduzione alla storia ambientale e Antropocene: l’uomo nella storia della natura come nuova visione storiografica;

- mercoledì 4 febbraio 2026, Dalle “Annales” alla storia globale: come la storiografia del Novecento ha cambiato il nostro sguardo;

- venerdì 6 febbraio 2026, Lezione conclusiva e approfondimento.

«Questo percorso di formazione nasce dalla convinzione che la storia sia uno strumento fondamentale per comprendere il presente e costruire cittadini consapevoli. – dicono l’assessore all’istruzione Stefania Allasia e la consigliera alla cultura Mara Degiorgis - Da insegnanti sappiamo quanto sia importante per i docenti potersi confrontare con approcci storiografici aggiornati e con metodologie didattiche capaci di coinvolgere davvero gli studenti. Con il progetto scuole del Premio Internazionale Cherasco Storia vogliamo offrire agli insegnanti occasioni concrete di crescita professionale e, allo stesso tempo, stimolare nei ragazzi curiosità, spirito critico e creatività, rendendoli protagonisti attivi del loro percorso di apprendimento».