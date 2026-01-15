Racconigi: tutti gli appuntamenti del 2026 con il Trovarobe

Anche quest’anno a Racconigi torna il Trovarobe, grande mercato dell’antiquariato, collezionismo e modernariato: una domenica al mese il centro storico ospiterà commercianti e bancarelle dalle ore 7:30 alle ore 18 circa. Il primo appuntamento è in programma domenica 25 gennaio.

Come sempre sarà disponibile un’enorme varietà di prodotti per chi deciderà di visitare il mercatino, dall’abbigliamento e calzature, agli accessori, fino a libri e arredi per la casa.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Racconigincentro con il patrocinio del Comune, dell’Ascom Savigliano e della Camera di commercio di Cuneo.

"Siamo orgogliosi di riuscire a dare continuità a questo evento, che rappresenta il più longevo tra quelli da noi organizzati e che cresce di edizione in edizione, soprattutto in termini di qualità dell’offerta -commentano dall’associazione Racconigincentro- Novità di quest’anno sarà che, in caso di maltempo, l’evento si svolgerà sotto l’ala mercatale di via Carlo Costa”.

Gli altri appuntamenti con Il Trovarobe a Racconigi nel 2026 saranno i seguenti: 22 febbraio, 22 marzo, 26 aprile, 24 maggio, 28 giugno, 26 luglio, 23 agosto, 27 settembre, 25 ottobre, 22 novembre e 27 dicembre.

Conclude l’assessora con delega al commercio e manifestazioni Annalisa Allasia: “Siamo contenti del successo del Trovarobe che ormai è una tradizione per la nostra città, una volta al mese le bancarelle vivacizzano il centro e sono un’occasione per scoprire Racconigi, i suoi ristoranti, le attività commerciali e le numerose attrazioni e musei”.

Per avere maggiori informazioni sull’evento e sulle modalità di svolgimento è possibile contattare il numero 339-7767532.



