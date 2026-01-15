"Muoviti Alba", domenica 25 gennaio sport gratuito per le famiglie nella nuova palestra di Parco Sobrino

“Muoviti Alba” fa tappa nella nuova palestra di Parco Sobrino, con ingresso da piazzale Beausoleil.

L’iniziativa è rivolta alle famiglie e riunisce grandi e piccoli in attività sportive e ludico motorie.

Domenica 25 gennaio il ritrovo è alle ore 15. Partecipare è semplice, non serve prenotare ed è tutto gratis, basta presentarsi in abbigliamento sportivo.

La prima parte del pomeriggio sarà come sempre dedicata alle attività ludico-motorie tutti insieme. Dopo la merenda i partecipanti potranno cimentarsi in quattro diverse discipline con la racchetta: tennis tavolo, badminton, pickelball e tennis.

“Muoviti Alba” è un’iniziativa promossa dall’Assessorato allo Sport del Comune di Alba, in collaborazione con: Quartiere Piave, San Paolo Sport Alba ASD APS, Tennis Tavolo Alba, Alba Shuttle Badminton, GSR Ferrero Sezione tennis e con il supporto della Fondazione CRC.

Dice l’assessore allo Sport Davide Tibaldi «Abbiamo progettato un format itinerante dedicato alle famiglie all'interno dei centri sportivi cittadini. L’obiettivo è fare attività fisica come opportunità di scoperta e di condivisione. 'Muoviti Alba' è un’occasione unica per conoscere nuove discipline insieme a coach esperti, dove la competizione lascia il posto al piacere di imparare e di divertirsi.»