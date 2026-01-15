 / Eventi

"Muoviti Alba", domenica 25 gennaio sport gratuito per le famiglie nella nuova palestra di Parco Sobrino

Pomeriggio di attività ludico-motorie e discipline con la racchetta: tennis tavolo, badminton, pickleball e tennis. Ritrovo alle 15, non serve prenotare

“Muoviti Alba” fa tappa nella nuova palestra di Parco Sobrino, con ingresso da piazzale Beausoleil.

L’iniziativa è rivolta alle famiglie e riunisce grandi e piccoli in attività sportive e ludico motorie.

Domenica 25 gennaio il ritrovo è alle ore 15. Partecipare è semplice, non serve prenotare ed è tutto gratis, basta presentarsi in abbigliamento sportivo.

La prima parte del pomeriggio sarà come sempre dedicata alle attività ludico-motorie tutti insieme. Dopo la merenda i partecipanti potranno cimentarsi in quattro diverse discipline con la racchetta: tennis tavolo, badminton, pickelball e tennis.

“Muoviti Alba” è un’iniziativa promossa dall’Assessorato allo Sport del Comune di Alba, in collaborazione con: Quartiere Piave, San Paolo Sport Alba ASD APS, Tennis Tavolo Alba, Alba Shuttle Badminton, GSR Ferrero Sezione tennis e con il supporto della Fondazione CRC.

Dice l’assessore allo Sport Davide Tibaldi «Abbiamo progettato un format itinerante dedicato alle famiglie all'interno dei centri sportivi cittadini. L’obiettivo è fare attività fisica come opportunità di scoperta e di condivisione. 'Muoviti Alba' è un’occasione unica per conoscere nuove discipline insieme a coach esperti, dove la competizione lascia il posto al piacere di imparare e di divertirsi.»

