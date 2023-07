Due nuove tratte per l'aeroporto di Levaldigi: ad agosto voli su Saint-Tropez e Figari

Due nuove destinazioni estive per l’aeroporto di Cuneo Levaldigi.

Dal 28 luglio al 27 agosto prossimo si potrà volare dalla Granda verso la Costa Azzurra e la Corsica con meta finale Saint-Tropez e Figari, piccola cittadina situata nella parte meridionale dell’isola francese. Le due tratte avranno cadenza bi-settimanale, con partenze il venerdì e la domenica.

Il Cuneo-Saint-Tropez partirà da Levaldigi alle 15 per giungere in Costa Azzurra alle 15,40, mentre il ritorno dalla Francia è previsto alle 18,45 con arrivo a Cuneo alle 19,25.

Per quanto riguarda la tratta Cuneo-Figari, partenza il mattino alle 8,30 con arrivo in Corsica alle 9,30 e ritorno dalla Corsica previsto alle 13,10 per giungere a Levaldigi un’ora dopo.

Ad operare sarà Small Fly, una compagnia che opera nel trasporto aereo privato - sia passeggeri che cargo - e ha le sue basi logistiche in Italia, Malta e Francia.

“Opereremo con un turboelica da 8 posti – spiega Ingrid Gjilani, responsabile commerciale di Small Fly – impiegando un’aeromobile in grado di atterrare nei piccoli aeroporti come quelli di Saint-Tropez e Figari. La scelta di Cuneo è stata dettata dall’enorme successo che nella passata stagione ha avuto la tratta Parma-Figari: siamo sicuri che il territorio cuneese risponderà altrettanto bene. Il nostro obiettivo è quello di farci conoscere, per questo abbiamo mantenuto dei prezzi che, per il servizio offerto, sono assolutamente competitivi”.

Non alla portata di tutte le tasche, ovviamente, ma occorre considerare che si usufruirà di un normale aereo di linea con i servizi di un volo privato.

La formula Smart Fly andata/ritorno su Figari costerà 390 euro a tratta, mentre per salire sul Cuneo-Saint-Tropez bisognerà bilanciare 480 euro all’andata e 390 euro per il volo di ritorno.

“Siamo molto contenti di questa opportunità – dice la direttrice dell’aeroporto di Cuneo Levaldigi, Anna Milanese – che permetterà a molti cuneesi di raggiungere due località esclusive delle vacanze con un normale volo di linea, ma atterrando direttamente in loco”.

Al momento non sono previste altre nuove destinazioni estive.

Restano attive le tratte su Palermo (bi-settimanale, martedì e sabato) e Cagliari (tri-settimanale, lunedì, giovedì e sabato) operate da Ryanair e lo storico Cuneo-Casablanca di Air Arabia con cadenza giornaliera ad eccezione della domenica.