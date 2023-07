"Giro il mondo, ma Boves è sempre Boves": l'assessora Giordano annuncia un'estate piena di eventi

Raffaella Giordano, vulcanica assessora al Turismo, Cultura e Manifestazioni del Comune di Boves, alla vigilia di una serie di eventi che animeranno il paese ai piedi della Bisalta, tiene a dire prima di tutto "grazie. Se devo esprimere un concetto, voglio che sia quello della gratitudine nei confronti dei volontari, senza i quali niente sarebbe possibile. Non ci sono solo pensionati ma anche tanti giovani, che prendono addirittura ferie per cucinare, organizzare... Sono un tesoro preziosissimo, che il Covid aveva spento ma, per fortuna, c'è stato un grande risveglio, anche in frazioni piccole. Il mio è un grazie sincero, perché testimonia che siamo una comunità e questo ha un senso, per me, molto profondo".

Si parte la prossima domenica, con il ritorno, dopo lunghi anni di stop, di uno degli appuntamenti più amati dai bovesani, la Spasgiada Galupa. L’edizione 2023 si terrà il 9 luglio in occasione di Sant’Eligio, uno dei patroni della città, a partire dalle 15.30.

Raffaella Giordano è davvero contenta di poter riproporre questo evento, che si era spento con lo scioglimento della proloco del capoluogo bovesano. Ma i comitati delle frazioni, anche le più piccole, hanno accolto la sua richiesta di collaborazione senza esitare. E così, domenica tornerà una Spasgiada alternativa, un pomeriggio tra le vie delle campagne di Boves lungo un percorso di circa 8 km. Non solo enogastronomia in questa grande edizione infatti, ma anche “pillole” di storia e arte, che saranno narrati proprio dall'assessora e grazie ai quali i partecipanti potranno scoprire piccoli tesori nascosti della città e curiosi aneddoti.



Partendo da piazza dell’Olmo si percorrerà via Auta sino all’ex Cotonificio di Fontanelle. Si proseguirà lungo via Rive Verdi sino a Mellana per poi risalire verso il concentrico costeggiando via Divisione Cuneense, la Caserma Cerutti, passando dal Lago dei Giurdan e terminando nuovamente in piazza dell’Olmo per il dolce.

"I bovesani potranno apprezzare il recupero di alcuni luoghi davvero significativi di Boves, come l'ex cotonificio. E' un complesso privato ma sarà aperto per l'evento".

I partecipanti riceveranno la tasca con il bicchiere e potranno mangiare, tappa dopo tappa, delle vere delizie. Il tutto supportato da 80 volontari, che si occuperanno di tutto.

Lavori in corso anche per "Vie di jazz", sotto la preziosa direzione artistica di Roberto Chiriaco. L'evento anticipa i festeggiamenti di San Bartolomeo. "Torniamo al format pre Covid, con le due manifestazioni separate". Musica in città nel weekend dal 18 al 20 agosto, con l'attesissimo concerto dedicato a Ennio Morricone in piazza dell'Olmo, il salotto di questo evento. Per l'occasione, spiega l'assessora, la chiesa sarà trasformata in un contrabbasso. "E' un evento molto amato soprattutto dai non bovesani e porterà tante persone da fuori, che potranno apprezzare la bellezza del nostro territorio".

San Bartolomeo prenderà il via il 23 agosto per chiudersi il 28. Tra i momenti clou il concerto di Antonella Ruggero il 25 e il concerto di Impastato, offerto da Avis, il giorno 26. Il lunedì si chiude con la cena del Ricetto, "con 500 persone in piazza e le nostre meravigliose signore a cucinare".

A Boves si preannuncia dunque un'estate scoppiettante. Raffaella Giordano, operatrice nel mondo del turismo e titolare di un'agenzia di viaggi, conclude: "La mia più grande soddisfazione è far arrivare a Boves le persone da fuori, quelle che incontro e conosco nei miei tour. Lo dico sempre: New York è bellissima, ma Boves è il mio posto del cuore e tutti i miei viaggi si concludono con un invito: venite a visitarla e a conoscerla!".