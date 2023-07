Addio a Michelangelo Beltramone, vittima dell'incidente a Bagnolo Piemonte

Cordoglio a Bagnolo Piemonte per la morte di Michelangelo Beltramone, 68 anni, deceduto ieri pomeriggio mentre stava lavorando nei campi in via Morelli, in frazione Villar, in una zona collinare a poca distanza dal castello Maligri.

Beltramone era sul trattore a cui era attaccata una trincia per lo sfalcio dei terreni, avrebbe perso l'equilibrio cadendo dal veicolo, forse a causa di un improvviso malore.

Il mezzo agricolo, rimasto in moto, ha proseguito la marcia e la trincia, agganciata alla parte posteriore, ha impattato sulle gambe dell'uomo.

I primi a soccorrerlo sono stati i familiari la cui abitazione è a poca distanza dal luogo dell’incidente.

Lo hanno trovato a terra riverso nel campo, mentre il trattore aveva interrotto la sua corsa più avanti.

Sul posto è intervenuta un’équipe sanitaria del 118, insieme a squadre dei Vigili del Fuoco arrivate da Saluzzo e dal Distaccamento volontari di Barge, ma ogni tentativo di salvare la vita del malcapitato si è rivelato purtroppo inutile.

La dinamica dell’incidente è adesso al vaglio dei carabinieri e dello Spresal.

Michelangelo Beltramone da qualche anno era andato in pensione dal suo lavoro di ambulante di frutta e verdura, attività che gestiva da 35 anni.

In paese lo chiamavano “Miki” e lo ricordano alla sua bancarella del mercato assieme alla moglie Livia con la quale accoglieva i clienti sempre sorridente e gioviale dispensando una buona parola per tutti.

Con la moglie Livia Boaglio lascia il figlio Davide.

Non è ancora stata resa nota la data dei funerali.