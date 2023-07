Incendio a Fossano, dove attorno alle 14 è scattato l'allarme presso lo stabilimento della ditta Rosso in via Ghiglione, specializzata in smaltimento di rifiuti.

Il rogo sarebbe partito da un macchinario ma risulterebbe al momento sotto controllo. Al lavoro diverse squadre di pompieri, giunti anche da Cuneo con le autobotti.

Sul posto anche i tecnici dell'Agenzia regionale per l'Ambiente, che stanno effettuando le prime analisi sulla qualità dell'aria in zona a seguito dell'incendio.