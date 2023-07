Messa in sicurezza della strada provinciale 216 nel comune di Ormea

Con decreto del presidente della Provincia Luca Robaldo dei giorni scorsi è stato approvato il progetto definitivo per la messa in sicurezza della strada provinciale 216 nel comune di Orme, nel tratto compreso tra il bivio con la statale 28 fino al centro abitato di Caprauna.

I danni risalgono al maltempo che negli ultimi anni, in particolare dal 2015 al 2020, hanno aggravato situazioni di dissesto preesistenti con numerose frane ed erosioni. Da allora sono stati realizzati diversi interventi e altri lavori sono già stati appaltati, ma rimangono ancora alcune situazioni da risolvere.

Il progetto definitivo, predisposto dall’ing. Luca Galvagno di Ormea, prevede una serie di interventi di ripristino e consolidamento con la realizzazione di muri di sostegno in calcestruzzo armato e opere di sostegno in sottoscarpa con scogliere in massi ciclopici. Entrando più nel dettaglio, al km 0,400 verrà ricostruito un tratto di banchina stradale franata, mediante la realizzazione di un’opera di sostegno in sottoscarpa con scogliere in massi ciclopici. Al km 3,400 verrà invece edificato un muro di sostegno in calcestruzzo armato fondato su micropali e rivestito ai fini paesaggistici con pietrame legato in malta di calcestruzzo.

L’opera si svilupperà per una lunghezza di 12 metri, avrà un’altezza variabile tra i 2,15 e i 3,2metri e sarà corredata da una mensola, che oltre a fornire la copertura del rivestimento di pietrame, potrà costituire un idoneo piano di posa per la barriera stradale. Un analogo muro di sostegno verrà realizzato al km 3,900, per una lunghezza di circa 21 metri e un’altezza variabile tra 1,75 e 3,2 metri.

Ai km 4,300 e 4,400 verranno invece ricostruiti dei tratti di banchina stradale franata e della sovrastruttura stradale, con la realizzazione di opere di sostegno in sottoscarpa costituite da scogliere in massi ciclopici legata con calcestruzzo. Dopo il ripristino del manto d’asfalto sui tratti di scarpata ricostruiti e riprofilati saranno seminate specie vegetali autoctone.

L’intervento, tutto nel territorio del comune di Ormea, richiederà una spesa complessiva di 400.000 euro, ripartita in 268.401 per lavori (comprensivi degli oneri speciali della sicurezza) e 131.599 per somme a disposizione dell’amministrazione. Sarà finanziata dal Pnrr nella linea di misure predisposte per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico.