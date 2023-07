Settimana di bel tempo ma caldo in attenuazione da metà settimana

L'alta pressione di origine nordafricana ci farà compagnia per un bel po' ma nei prossimi giorni si sposterà un po' verso sud, mitigando il caldo.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 10 e domani martedì 11 luglio

Cielo sereno o poco nuvoloso sulle zone di pianura durante il giorno. Sui rilievi nuvolosità cumuliforme che al pomeriggio o prime ore della sera potrà generare locali rovesci o deboli temporali, in particolare sulle Alpi nordoccidentali e valle d'Aosta. Anche nelle notte tra martedì e mercoledì ci srà un passaggio temporalesco legato a correnti più instabili.

Temperature stazionarie o in lievissimo calo domani. Le massime saranno con valori compresi tra 32 e 36 °C, sulle coste leggermente più fresco. Minime domani tra 22 e 25 °C. Caldo piuttosto afoso per umidità relativa oltre il 50% per tutto il giorno ad esclusione di alcune zone delle Langhe.

Venti in generale assenti o deboli variabili e a regime di brezza, domani qualche locale rinforzo moderato su basso Piemonte per venti di marino.

Da mercoledì 12 luglio

Pressione in calo e correnti più fresche dall'Atlantico faranno calare le temperature fino a venerdì, giorno in cui le temperature saranno nella media del periodo. Non ci saranno fenomeni rilevanti per gran parte della zona, ad esclusione di Valle d'Aosta e Alpi settentrionali dove correnti più instabili porteranno rovesci e temporali in particolare mercoledì e venerdì. Nei prossimi aggiornamenti con più dettagli vedremo se qualche fenomeno interesserà anche la pianura.

Tendenza weekend

Nuovo rialzo delle temperature per la seconda ondata di caldo grazie alla risalita dell'anticilone nordafricano, che però potrebbe essere di breve durata.