Ringraziamenti per la piccola fiera d'estate a Savigliano

Gentile direttore,

L'organizzazione della Piccola Fiera d'Estate – svoltasi sabato a Savigliano, con un bilancio positivo – ringrazia gli sponsor che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione: Confcommercio (e gli oltre 80 esercizi commerciali aderenti), Confartigianato, che non ha fatto mancare la presenza del suo villaggio, Coldiretti e Confagricoltura, la Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, la Banca di Caraglio e la Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, i concessionari aderenti e tutti coloro che con sostegno personale ed economico hanno permesso la realizzazione della kermesse.

Si ringrazia inoltre il Gruppo Sbandieratori Principi D'Acaja di Fossano, la Seven Dixie Band, Doriano Mandrile, Trs Radio e tutti gli artisti che si sono esibiti durante la serata (Music farm, Gli angeli, 33 cl, Mind the step, Catsand, Sildena feel, I soliti accordi, Ciurma 398, Tom harp newton, Paolo Vaccaro, Zeldabluesband, New five band, Ogni istante- tributo ad Elisa, ed Edgar Gallan), Capoeira, Fuma che 'nduma, Scarti di riproduzione (dj-set), Out of Dance, Vitality, Open Space e la società di calcio femminile Savi Women.

"È stata una prima edizione della Piccola Fiera d'Estate davvero completa – dicono gli organizzatori – ed è stato un vero onore riuscire nell'intento di realizzare l'evento più lungo dell'estate saviglianese. Appuntamento al prossimo anno!".