“Talenti in gioco”, il Rondò presenta la guida 2025/2026 insieme a Paolo Di Paolo

Mercoledì 12 novembre, alle ore 18, il Rondò dei Talenti presenta "Talenti in gioco", la guida alle sue attività 2025/2026 in un appuntamento inserito nella 27ª edizione di Scrittorincittà. Lo scrittore Paolo Di Paolo, autore di "Giocare per sempre", racconto inedito che apre la guida, condurrà il pubblico in un viaggio tra memoria e immaginazione, alla scoperta del filo che unisce i giochi dell’infanzia al piacere della lettura e della scrittura.

L’incontro si concluderà con l’apertura della nuova sala lettura del Rondò dei Talenti, dove è stata trasferita la biblioteca della Fondazione CRC: quello che una volta era il caveau di una banca sarà uno spazio a disposizione di chi legge e studia.

