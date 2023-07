Sabato apre la piscina ludica di Sant'Anna a Mondovì

Il nuovo impianto natatorio scoperto, per un costo di circa 400 mila euro, finanziato con un contributo di 300 mila euro dalla Fondazione CRC, è stato realizzato in via delle Robinie, nell'area adiacente al complesso polivalente già presente nella frazione. La gestione dell'impianto è stata affidata all'A.Ste.Ma, con sede ad Acqui Terme (AL), che già si occupa della rinnovata piscina coperta al Ferrone.