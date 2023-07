Savigliano, passaggio di consegne al Rotary: Lodovico Buscatti è il nuovo presidente del club

Mercoledì sera riunione del Rotary Club Savigliano nei giardini di La Porta delle Langhe, alla presenza del sindaco di Savigliano, Antonello Portera.

Incontro conviviale del passaggio delle consegne tra l’uscente Bartolomeo Sergio Buscatti e l’entrante Lodovico Buscatti, presidente per il 2023/2024.

Buscatti ha ripercorso le attività dell’anno, successi dei service, riconoscimenti anche a livello distrettuale, nuovi ingressi, voglia di fare squadra, ma soprattutto il senso di amicizia e rotarianità ritrovati dopo periodi grigi ed infausti caratterizzati anche da pandemia e decessi.

Ricordati gli esperti e relatori che generosamente si sono offerti per incontri a vario livello, il presidente uscente ha ringraziato tutti per quanto hanno saputo dare invitandoli a proseguire.

Dopo lettura di quanto ricevuto dal Governatore Anselmo Arlandini si è tolto collare e distintivo apponendoli al collo e bavero del figlio Lodovico. Dopo dieci anni al suo secondo mandato, il nuovo Presidente con considerazioni di carattere generale e particolari di connessione tra presente e passato ed accenno ai suoi programmi per l’anno prossimo ha concluso: “Come Presidente mi limito ai ringraziamenti che debbo e desidero rivolgere a tutti voi e a quanti mi hanno preceduto”.

Il Past President Buscatti ha quindi distribuito i distintivi distrettuali texani dei rotariani incontrati a Monasterolo in occasione dello scambio di gagliardetti e le copie di un nuovo volume di Cuori Connessi appena realizzato da Unieuro e Polizia di Stato come esercizi delle vacanze per la scuola secondaria di primo grado. Inoltre, un fumetto che si propone ancora di contrastare fenomeni di cyberbullismo e promuovere un utilizzo responsabile di tecnologia aperta al confronto e contro tutte le discriminazioni.

Ha infine premiato con PHF, l’ambito riconoscimento rotariano, Marialuisa Durando, Ezio Camisassa segretario uscente, Ezio Mellano prefetto uscente, Giovanni Monasterolo tesoriere uscente.

A chiusura, il sindaco Portera, dopo aver ricordato il lungo periodo di conoscenza con la famiglia Buscatti, ha ringraziato i due presidenti e tutto il Rotary Club Savigliano per le molte iniziative e partecipazioni a favore della Comunità e del territorio.