Un anno di giunta Manassero: "Proseguiamo nel costruire la città. Tutti insieme"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera prodotta dall'intera giunta della città di Cuneo - la sindaca Patrizia Manassero, il vicesindaco Luca Serale e gli assessori Alessandro Spedale, Valter Fantino, Paola Olivero, Gianfranco Demichelis, Sara Tomatis, Cristina Clerico, Andrea Girard e Luca Pellegrino - relativamente al primo anno di attività amministrativa (appena celebrato).



***



A un anno dal nostro insediamento come Giunta guidata da Patrizia Manassero, abbiamo fatto una verifica del nostro lavoro, alla luce di quello che ci eravamo prefissati con il programma proposto ai cittadini.



Sfogliando le agende e verificando i temi affrontati, proviamo a elencare sinteticamente i passi avanti compiuti. Non possiamo non cominciare dal ricordo del momento certamente più significativo di questi 12 mesi: la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 25 aprile scorso. Questo incontro, su cui occorre continuare a riflettere, ha dato rilevanza nazionale alla nostra città e ci ha lasciato una grande responsabilità. Nel suo denso discorso, il Presidente Mattarella ha battezzato la nostra Cuneo come “città della Costituzione” e ci ha di fatto sollecitati a continuare a “rendere onore alla Resistenza” nel nostro vivere e agire quotidiano.



Un grande nodo per ogni amministrazione è quello della viabilità, della sicurezza stradale, della circolazione: in questo ambito si sono realizzati lavori in corso IV Novembre e posti gli impianti semaforici a chiamata. Lo scorso dicembre è partita dalle frazioni la riqualificazione dell’illuminazione comunale: di 8954 nuovi corpi illuminanti che devono essere installati; ne sono già stati posati 3366. Si è portato avanti il lavoro di sistemazione dell’asse rettore, oltre alla progettazione e realizzazione di nuove piste e corsie ciclabili, come quella di via Pollino. A breve partiranno altri lavori: la pista ciclabile che unirà Cuneo a Madonna dell’Olmo e quelle previste dai progetti Pinqua. Pochissimi giorni fa, al Movicentro è stata inaugurata la Velostazione, seconda nel suo genere in Piemonte, risposta al bisogno di chi usa il treno per muoversi, volano di vita per una zona fin qui sottoutilizzata, simbolo di una città che vuole essere sempre più sostenibile.



In tema di sostenibilità, ci piace ricordare il lavoro fatto affinché la “Casa della sostenibilità” sul viale degli Angeli, ritrovasse un ruolo più vivace: sarà abitata da un nuovo progetto, un bar tematico, “green” nella sua gestione e nelle somministrazioni che offrirà. Ci siamo impegnati con la creazione di un tavolo tecnico per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale; siamo partiti da strategie per il contenimento energetico e la sostenibilità delle strutture e degli spazi comunali, ma è stato firmato anche un protocollo d’intesa tra il Comune e l’ACDA per lo sviluppo di azioni mirate sul territorio. Nuova è anche la Casa del Fiume, riqualificata e ampliata lo scorso autunno; lì è stata siglata la convenzione per la gestione del Parco fluviale Gesso e Stura, che ha allargato l’area del Parco: ora si allunga tra Rittana e Fossano per 70 chilometri e comprende 14 comuni.



Stiamo terminando i lavori per la valorizzazione e cura del patrimonio verde di Viale Angeli: questo ha significato la potatura, la rimonda e la rimozione di alberi che presentavano problematiche per fare spazio a 342 nuove piante messe a dimora. A breve, l'arredo urbano del viale verrà rinnovato, con l’aggiunta di nuovi elementi.



Quanto a vita democratica e partecipazione, lo scorso ottobre si sono rinnovati i Comitati di quartiere e frazionali; oltre 100 gli incontri già avuti con i Comitati, 9 le assemblee nei territori in cui è intervenuta la Giunta. Si sta concludendo la redazione di un nuovo regolamento per rendere ancora più sinergica la collaborazione tra queste preziose antenne sul territorio e l’Amministrazione. Parallelamente portiamo avanti il percorso verso l’“amministrazione condivisa”, un modello di relazione finalizzato alla cura dei “beni comuni” (beni di proprietà pubblica o attività immateriali), in spirito di partecipazione e collaborazione, modello virtuoso già attivato in oltre 300 comuni italiani.



Sul fronte educativo e sociale, vogliamo ricordare la riapertura del bando per l’assegnazione delle case popolari e quello per il riaccredito del contributo Irpef per le fasce più deboli. Mentre si lavora alla realizzazione di tante nuove unità abitative di edilizia popolare, grazie ai fondi Pnrr, in Cuneo abbiamo aperto il centro servizi Communal Living, che vuole portare in città un nuovo modello di risposta ai bisogni abitativi e di cura.



Guardando alla fascia 0-18, lavoriamo per un nuovo asilo nido a Madonna dell’Olmo, una nuova scuola a Borgo San Giuseppe – progetti finanziati dal Pnrr – un intervento edilizio significativo sulla scuola Einaudi, a cui abbiamo deciso di dedicare un generoso finanziamento ricevuto dalla Fondazione CRC. Ci siamo attivati sul fronte della sicurezza stradale, con un percorso che ha coinvolto le scuole, e con il progetto “Safe and drive”. Siamo consapevoli che i più giovani chiedono attenzione in questo momento storico: abbiamo aumentato l’ascolto e lavoriamo con decisione sugli spazi della città, alcuni già (ri)aperti, altri in progetto. Ringraziamo la Fondazione CRC per quello che sta facendo attraverso il Rondò dei Talenti. Dedichiamo risorse economiche per le famiglie fragili con figli: sostegni per mensa, autobus, libri, tempo estate…. Al Consorzio socio-assistenziale, il nostro braccio operativo nell’ambito delle fragilità, abbiamo affidato la ex-casa del Fascio, perché possa ospitare persone disabili che cercano autonomia.



Un tassello importante per la socialità e per i giovani è lo sport, nelle sue mille declinazioni. Per garantire che le strutture siano efficaci, efficienti, adeguate è stata attivata una piattaforma digitale per il sistema di prenotazione e assegnazione di tutti gli impianti sportivi in capo all’Ufficio dello sport. Inoltre è già stato stipulato l’85% delle nuove convenzioni per l’impiantistica sportiva senza prevalenza economica, in scadenza nel 2023. Grazie ai fondi Pnrr, si lavora alla nuova palestra che sorgerà vicino al Palazzetto dello Sport.



Il “Distretto urbano del commercio”, che insieme al Comune riunisce tutte le associazioni di categoria, il terzo settore e l’ente del turismo, ha proseguito il suo lavoro e a dicembre ha vinto un bando regionale, che finanzierà progetti in partenza (tra cui la riqualificazione del mercato coperto) e una nuova sessione di regimi di aiuto.



Oltre a tutto questo, tanta cultura, arte, musica, bellezza hanno riempito le strade e gli spazi della città. Difficile elencarli tutti; pensiamo a tutto ciò che nei 12 mesi passati ha abitato San Francesco, spazio espositivo che acquisisce sempre più caratura nazionale, come con la mostra “Tiziano, Tintoretto, Veronese”, finanziata dalla Fondazione CRC; una 24° edizione di Scrittorincittà finalmente in presenza e con grandi numeri (e ci prepariamo al 25° compleanno con “Argento vivo”). Si è gustata una ricca stagione teatrale che ha visto tanti giovani tornare a teatro, e poi la “Città in note”. Cuneo si è fatta bella con l’IllumiNatale e ora con Cuneo Illuminata.



La Biblioteca ha potuto degnamente accogliere l’eredità del nostro illustre concittadino Franco Cordero. Il Museo sta portando avanti un grande lavoro per valorizzare i depositi delle collezioni museali e in particolare per mostrare al pubblico i reperti ritrovati negli scavi della necropoli longobarda di Sant’Albano Stura, da poco trasferiti a Cuneo. Lavoriamo lungo percorso intitolato “la cultura che cura”, per mettere a sistema azioni che legano l’ambito culturale a quello sociale e alla salute. Sono stati avviati i lavori di restauro della chiesa di Santa Chiara che potrà vivere di nuovo grazie alla convenzione con il Melarancio.



È rinato - e con successo – il Cuneo Montagna Festival che ha coinvolto anche il territorio montano, attraverso il confronto con i presidenti delle Unioni montane della Provincia. Ne è nato un rapporto stabile: infatti la Provincia ha invitato l’assessorato alla metromontagna del nostro Comune come membro permanente al tavolo delle Unioni montane



Sul fronte della salute stiamo seguendo i passi della Regione per la costruzione di un nuovo ospedale, mentre a breve anche l’Asl inizierà i lavori per trasformare la residenza per anziani degli Angeli in un ospedale di comunità, anche questo grazie al Pnrr. Stiamo anche lavorando per non perdere i 3,3 milioni del progetto di riqualificazione dell’area di Piazza Europa, identificando una destinazione che la presidenza del Consiglio dei ministri possa approvare. Abbiamo avviato il confronto con RFI per riqualificare l’edificio della Stazione di Cuneo e lo spazio antistante.



Rispetto al grande capitolo Pnrr, continua alacremente il lavoro dei nostri uffici e tecnici per la realizzazione dei progetti finanziati dall’Europa e che, in capo al Comune di Cuneo, valgono oltre 54 milioni di euro: molto lavoro e una enorme responsabilità. Abbiamo iniziato a raccontarlo sul sito del Comune e continueremo a farlo con l’avanzare delle opere. Intanto si sta preparando una ristrutturazione complessiva del sito internet, per garantire più informazione e accessibilità per i cittadini.



Un nodo critico su cui stiamo lavorando è quello della sicurezza: a partire dalla scelta di potenziare l’organico della Polizia locale con 7 nuovi agenti ora in formazione, si è intensificata la collaborazione con Prefettura e Questura, con particolare attenzione alle problematiche del quadrilatero. Abbiamo partecipato e vinto un bando del Ministero dell’Interno che ci aiuterà a potenziare la video sorveglianza in zona Stazione. Su un altro piano, ma sempre per rispondere alle esigenze del quartiere, è stato avviato un progetto sociale partecipato, “Ritessere Fiducia”, che coinvolge 44 diverse realtà e darà vita nei prossimi mesi a iniziative di nuova socialità. Ci saranno nuove telecamere in corso Nizza a monte di piazza Europa e in Parco Parri; nei cimiteri frazionali è ora in funzione la videosorveglianza, come era stato richiesto. Di sicurezza si è parlato in una serie di incontri con gli anziani, spesso presi di mira dai truffatori. Dal momento che sono da affrontare altre situazioni delicate in città, legate anche al tema della movida, è stato istituito l’“Osservatorio permanente per la sicurezza urbana” che tra pochi giorni avrà la sua prima riunione.







In questi 12 mesi Cuneo ha ricevuto dei riconoscimenti, merito del lavoro di chi ci ha preceduto e che portiamo avanti con determinazione: la “Bandiera comune sostenibile”, il secondo posto del premio per le politiche della mobilità sostenibile dell’Anci “Urban award”, il “Green cities award” per la meravigliosa area di Parco Parri, il Premio “Comune plastic free” e la “Bandiera gialla” con quattro bike smiles di Comune ciclabile.



I nostri detrattori, i polemici, i mai contenti potranno fare i loro elenchi. Siamo consapevoli che tanti sono i problemi della città, siamo lucidi di fronte al fatto che non li risolveremo tutti, perché non siamo onnipotenti.



Tuttavia nei giorni scorsi la graduatoria nazionale dei sindaci, stilata dal Sole24Ore, ha posto “Patrizia Manassero” all’8° posto: è un riconoscimento significativo; merito va dato al lavoro di squadra che è stato portato avanti in questo anno per guadagnare un pezzo di vita migliore per la nostra comunità cittadina



Ringraziamo tutti coloro che lavorano con noi, interlocutori e partner in ogni ambito e ad ogni livello. Ringraziamo soprattutto i cittadini e le cittadine, e tutte quelle realtà del terzo settore che in ambito culturale, sociale, ambientale lavorano per la città, con grande slancio, carica ideale, operosità volontaria.



Tante sono le richieste di una collettività, che ha bisogni, idee, aspirazioni diverse: continuiamo a camminare insieme con slancio e in dialogo, per la co-costruzione della nostra città.