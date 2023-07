Ad Astimusica 2024 spunta (a sorpresa) l'albese Linda Riverditi [FOTO]

Ieri sera un pubblico, comporto per lo più da giovanissimi, ha applaudito entusiasticamente l’esibizione di Clara, giovane talento emersa anche grazie ai record di ascolti della serie TV “Mare Fuori”, che si è esibita sul palco di piazza Cattedrale nel corso di una nuova serata di AstiMusica.



Prima di lei erano saliti sul palco il rapper, videomaker e storyteller Themorbelli (nome d’arte di Mario Andrea Morbelli) e l’albese Linda Riverditi (che quando si esibisce lo fa con il solo nome di battesimo), terza classificata alla edizione 2022 del talent di Sky X-Factor la cui partecipazione alla rassegna non era in programma, ma che ha comunque stupito tutti con la potenza della sua voce.



Questa sera, invece, saliranno sul palco di piazza Cattedrale in raffinato cantautore napoletano Giovanni Truppi, molto applaudito e apprezzato dal grande pubblico in particolare quando, nell’ambito del Festival di Sanremo 2022, si esibì in una cover di De André accompagnato da due mostri sacri quali Vinicio Capossela e Mauro Pagani.

Prima di lui, l’open act della serata musicale dal vivo sarà affidata a Esma, cantautore torinese che in pieno lockdown decise di abbandonare il caos della città per trasferirsi con la compagna, il figlio e i loro cani in una casetta immersa nella natura sulle colline sandamianesi.

Apertura piazza e servizi di ristorazione in collaborazione con Coldiretti Asti alle 21