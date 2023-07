Nuovi Mondi Festival, conclusa l'edizione numero 12: "Fondamentale il cuore degli abitanti della valle Stura"

Con la proclamazione dei vincitori del Concorso DOC e il talk di Domenico Quirico si è chiusa, sabato 8 luglio, la dodicesima edizione del Nuovi Mondi Festival.

Se non è stata l’edizione più bella, è stata senz’altro quella più vivace, la prima che ha visto il Festival muoversi sul territorio della Valle Stura di Demonte in ben quattro comuni: oltre a Valloriate (sede storica del Nuovi Mondi) ci sono stati appuntamenti ed eventi a Moiola, Rittana e Roccasparvera.



Un calendario che dal 30 giugno all’8 luglio ha visto la sala cinema del Campo Base riempirsi a ogni proiezione e gli appuntamenti sotto il tendone partecipati da appassionati di alpinismo che arrivavano non solo dalla provincia Granda.

Anche gli appuntamenti letterari, i talk e il convegno d’apertura hanno visto un’affluenza di pubblico quasi inaspettata.



Grande è stata la partecipazione attiva delle comunità locali, fin dalle fasi dell’organizzazione. “Se questa edizione del Festival mi è entrata nel cuore - afferma Silvia Bongiovanni, direttrice artistica del Nuovi Mondi - è perché gli abitanti di Valloriate, Moiola, Rittana e Roccasparvera, lavorando insieme, hanno dato prova di avere a cuore non solo questa manifestazione, ma il futuro del proprio territorio. Questi borghi sono piccoli e affaticati dal crollo demografico. La scelta di provare a resistere attraverso i linguaggi offerti dalla cultura, perché questo Festival fa cultura, è un segno straordinario”.



Le tre serata clou, con la presenza di Alex Txikon, Lynn Hill e Hervè Barmasse, hanno visto salire a Valloriate in tutto oltre 1500 persone e un altro migliaio ha partecipato agli altri appuntamenti in programma. “Siamo davvero felici anche delle presenze alle proiezioni dei 19 film in concorso. Nei tre giorni di proiezione - secondo Fabio Gianotti, direttore del Concorso DOC - si sono alternate in sala non meno di 120 persone.”



A tal proposito la giuria composta da Greta Morandi, Direttrice del CAI - Sezione di Cuneo, Roberto Monaco, Consigliere del Comune di Valloriate (CN) e Fabio Gianotti, Direttore del Nuovi Mondi Festival ha decretato i vincitori del festival:

Il premio 𝙈𝙄𝙂𝙇𝙄𝙊𝙍 𝙁𝙄𝙇𝙈 a 𝗛𝗢𝗟𝗬 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗗, 𝗱𝗶 𝗥𝗮𝗵𝗶𝗺 𝗭𝗮𝗯𝗶𝗵𝗶.

Il premio 𝙈𝙄𝙂𝙇𝙄𝙊𝙍 𝙁𝙄𝙇𝙈 𝘿’𝘼𝙇𝙋𝙄𝙉𝙄𝙎𝙈𝙊 a 𝗧𝗛𝗘 𝗟𝗔𝗦𝗧 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗜𝗡𝗘𝗡𝗧, 𝗱𝗶 𝗠𝗮𝘁𝗵𝗶𝗮𝘀 𝗠𝗮𝘆𝗿

Il premio 𝙈𝙀𝙉𝙕𝙄𝙊𝙉𝙀 𝙎𝙋𝙀𝘾𝙄𝘼𝙇𝙀 𝘿𝙀𝙇𝙇𝘼 𝙂𝙄𝙐𝙍𝙄𝘼 a 𝗠𝗔𝗠𝗔𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗱𝗶 𝗔𝗹𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗙𝗹𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗩𝗶𝗹𝗰𝗮



“Quest’anno, come ci eravamo proposti - conclude Bongiovanni - , siamo andati oltre le nuvole. Da settembre con tutto lo Staff inizia la preparazione dell’edizione numero 13 perché la sfida per dare visibilità e nuova progettualità a queste terre alle quali siamo così legati, non si può fermare.”