Il film “Onde di terra” in proiezione gratuita ad Alba

Il film “Onde di terra”, scritto e diretto da Andrea Icardi, approda al cinema di Alba con due imperdibili proiezioni organizzate dalla Fondazione Alba Ferrero, in un omaggio alle storie di migrazione e vita nelle Langhe degli anni '70. L’opera, che ha già conquistato oltre 10mila spettatori e numerosi premi internazionali, racconta il dramma di un matrimonio combinato tra una giovane calabrese e un contadino langarolo, mediato da un “bacialé”, sullo sfondo di un territorio in trasformazione epocale.​

Le proiezioni sono in programma martedì 3 marzo alle ore 21.00 e giovedì 5 febbraio alle ore 18.00, con ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti disponibili. Il cast include Erica Landolfi, Paolo Tibaldi, Lucio Aimasso, Sandra Forlano, Oscar Barile e Pippo Bessone, con fotografia di Lorenzo Gambarotta, montaggio di Morena Terranova ed Enrico Giovannone, scenografie di Agnese Falcarin e musiche originali di Enrico Sabena.​

Direttore artistico è Oscar Barile, mentre tra i nomi tecnici spiccano Loretta Gambarutta (direttrice artistica e sportiva), Moresna Terranova (montaggio), Andrea Icardi (regista), Massimiliano Berruti (consulenza sportiva) e altri collaboratori come Enrico Giovannone e Martina Calabrese. Il film, un caso cinematografico made in Langa, continua il suo tour tra sold out e riconoscimenti, celebrando le donne e gli uomini che hanno forgiato queste terre.