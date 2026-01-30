“VITAMINE- Dai vinili al digitale, tutti i titoli che mi hanno inciso”: mercoledì 4 febbraio la presentazione del libro di Adriano Marconetto

Mercoledì 4 febbraio alle 19 il "Da Costa Restaurant", presso il Country Club di Cuneo, ospiterà l’evento dialogo-musica che accompagna la presentazione del libro “VITAMINE- Dai vinili al digitale, tutti i titoli che mi hanno inciso” di Adriano Marconetto.

Un’occasione unica rivolta a tutti i tipi di pubblico, esperti di musica e appassionati, desiderosi di condividere un momento di dialogo tra l’autore Adriano Marconetto e la giornalista Paola Italiano (La Stampa), accompagnato dall’intervento musicale del Tenore Valter Berardi.

Al termine della presentazione, per accompagnare il momento firmacopie, il “Da Costa” organizza un Aperitivo con prenotazione obbligatoria al costo di 10€ a persona. Inoltre, per coloro che desiderino proseguire la serata, si avvisa di effettuare in anticipo la riservazione di un tavolo per la cena alla carta.

L'evento sarà anche un momento di Networking per i Soci e gli Sponsor del Cuneo Volley, perciò chi fosse interessato ad entrare in contatto con la realtà biancoblù non deve far altro che prenotarsi e partecipare.



Link per le prenotazioni: https://prenotazioni.dacosta.restaurant/eventi/presentazione-libro-di-adriano-marconetto-vitamine