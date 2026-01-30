"Cherasco In", il programma culturale continua: in calendario referendum sulla giustizia, intelligenza artificiale e tradizioni enogastronomiche

Prosegue con successo l’attività dell’Associazione CHERASCO IN, che continua a proporre incontri culturali, divulgativi ed enogastronomici, coinvolgendo Cherasco e le sue frazioni con un calendario ricco e partecipato.

Negli ultimi mesi si sono svolte serate di grande interesse e con un’ottima affluenza di pubblico, con ospiti di rilievo nazionale come il giornalista Domenico Quirico e l’avvocato Pierpaolo Berardi, protagonisti di un approfondimento sui conflitti internazionali e sulla guerra in Ucraina, e il giornalista Domenico Agasso, con il quale si è parlato del pontificato di Papa Leone XIV e delle sfide della Chiesa contemporanea.

[L'incontro con Domenico Quirico]

A questi si sono aggiunti incontri su criptovalute e mercati, iniziative enogastronomiche vissute in un clima di gioiosa e autentica convivialità e più recentemente, la serata dedicata all’alimentazione consapevole con la dottoressa Barbara Giannecchini, che ha riscosso grande apprezzamento per i contenuti e per la partecipazione attiva del pubblico.

Un sentito ringraziamento va alla Banca di Cherasco per l’ospitalità e il costante supporto alle iniziative dell’associazione, nonché agli sponsor e ai tanti volontari che, con impegno e passione, rendono possibile ogni appuntamento di CHERASCO IN.

I prossimi appuntamenti in programma

26 febbraio – Auditorium Banca di Cherasco

Confronto sul Referendum sulla giustizia con illustri ospiti. Per il Comitato del NO il Prof. avv. Enrico Grosso, presidente del Comitato per il NO. Per il SÌ sarà presente l’avv. Giandomenico Caiazza, già presidente delle Camere Penali Italiane e membro del comitato SISepara.

19 marzo – Auditorium Banca di Cherasco

Incontro sull’Intelligenza Artificiale con Don Luca Peyron, sacerdote torinese e autorevole punto di riferimento sul rapporto tra Intelligenza Artificiale, cultura digitale ed etica. Svolge un’intensa attività di formazione e divulgazione sui temi dell’innovazione tecnologica e del suo impatto sulla società.

Aprile

Serata enogastronomica dedicata al riso di Bra, eccellenza del nostro territorio.

Seguiranno nuove serate dedicate alla cultura e alle tradizioni del territorio.

"CHERASCO IN nasce con l’obiettivo di creare occasioni di incontro e di approfondimento aperte a tutti, insieme a momenti di autentica convivialità", sottolinea Carlo Davico, presidente dell’Associazione. "Il riscontro positivo del pubblico ci conferma che l’interesse è grande, continueremo su questa strada con passione e amore per la nostra Città, lavorando alla costruzione di un calendario sempre più ricco, coinvolgente e pensato per l’intera comunità".

Tutti gli eventi sono aperti al pubblico e ad ingresso gratuito.

Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sui canali social di CHERASCO IN.