A Cuneo è tornata l'infiorata... aspettando la processione della Madonna del Carmine

Un grande successo il ritorno dell’Infiorata a Cuneo: a partire dalle 14 di oggi (sabato 15 luglio) i tanti presenti in città hanno potuto assistere – e collaborare – alla realizzazione di stupendi disegni floreali sul pavimento di contrada Mondovì e di via Roma.



Un appuntamento inserito nel calendario dell’edizione 2023 dell’Illuminata, e che si lega alla solenne processione della Madonna del Carmine in programma sempre per oggi ma alle 20.30. Alle 23, poi, lo spettacolo di luci e musica in via Roma.



Nel weekend il programma del grande evento dell’estate cuneese presenta poi le celebrazioni per i 100 anni della sezione ANA di Cuneo e le accensioni dell’Illuminata vera e propria alle 22 e alle 22.30.