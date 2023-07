Cuneo, villa Invernizzi e il dubbio sulla proprietà e il PEC: "Cambiata la prima e scaduto il secondo?"

Chi sono gli attuali proprietari delle aree e degli immobili esistenti e coinvolti nel PEC del 2008 su villa Invernizzi (nel caso in cui, in questi anni, siano cambiati)? È questo il cuore della richiesta che il consigliere comunale Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni) ha presentato all’amministrazione cuneese.



Al centro, la variante “alle norme di attuazione relative all’area VCC3 ex F5”, argomento trattato nella commissione consiliare di lunedì 10 luglio, con la presentazione della Variante: “Per quanto riguarda la realizzazione del primo fabbricato previsto dal PEC e dalla Convenzione del 2008 si prevedeva l’abbattimento di tutti i fabbricati esistenti, compresa villa Invernizzi – scrive Sturlese - . La struttura è stata poi successivamente vincolata dalla Sovrintendenza Regionale, fatto che ha impedito al Comune di abbatterla portando alla variazione della Convenzione”.



“Gli unici elaborati progettuali allegati alla Convenzione riportano i nominativi dei proprietari che hanno richiesto il PEC del 2008 – conclude il consigliere - . Ma, questo, è scaduto? E i proprietari, sono gli stessi o sono cambiati?”



L’interpellanza verrà discussa nel corso del consiglio comunale di luglio, in programma per la prossima settimana.