Saluzzo, furto in villa: portano via oro e borse e lasciano una scala di quattro metri

E’ successo sabato sera della settimana scorsa, presumibilmente intorno alle 22.30. Nella villa abitata da due famiglie, in via delle Terre Rosse, non c’era nessuno. Una pura combinazione.

“Di solito c’è sempre qualcuno in casa. Per questo non riusciamo a capire come, nell’arco di tempo di poco più di un’ ora dalle 22,10 circa alle 23,20 ora del ritorno a casa, sia potuto succedere”.

I ladri sono saliti alla finestra del piano di sopra della villa, con una scala di circa 4 metri, che è stata poi abbandonata probabilmente durante la fuga, scattata forse dopo aver sentito arrivare i proprietari. Dopo aver forzato la finestra i rapinatori sono entrati nell’appartamento, portando via oro e borse, rompendo alcuni oggetti, aprendo tutti i cassetti, scaraventandone a terra il contenuto. In casa non c’erano soldi raccontano i derubati, che al ritorno hanno trovato l’abitazione sottosopra.

Non è un caso isolato, quello nella strada collinare di via delle Terre rosse che guarda in direzione val Bronda. “Un vicino di casa aveva già ricevuto visite di ladri, così come dicono che in via San Lazzaro, una villetta sia stata oggetto di furto recentemente”.

Sul caso stanno indagando i Carabinieri della Stazione di Saluzzo.