Le modalità di funzionamento del RENTRI nel focus di Confindustria Cuneo

Le imprese devono quotidianamente garantire la tracciabilità dei rifiuti prodotti, gestiti o trasportati attraverso diversi adempimenti previsti dalla normativa nazionale. Con il nuovo Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 59/2023 è stata regolamentata l’entrata in vigore del nuovo Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti RENTRI, che andrà a rivoluzionare l’attuale impianto della gestione documentale dei rifiuti, basato su registri di carico e scarico, formulari di identificazione rifiuti e Modelli Unici di Dichiarazione MUD.

Il nuovo sistema, anche grazie all’esperienza del periodo di sperimentazione, mira ad introdurre elementi di innovazione e semplificazione, con l’obiettivo di non ripetere gli errori commessi dal precedente tentativo di regolamentazione attraverso il SISTRI, che non riuscì mai ad entrare pienamente a regime.

Anche se i primi soggetti obbligati dovranno procedere all’iscrizione a dicembre 2024, è importante per le imprese iniziare a conoscere i contenuti e i primi elementi del nuovo sistema. Pertanto, Confindustria Cuneo ha organizzato per giovedì 20 luglio alle ore 9.30 un webinar di approfondimento per fare il punto e dare una prima presentazione del sistema.

«Anche se abbiamo davanti ancora diversi mesi dalla piena entrata in vigore e siamo in attesa di diversi decreti direttoriali per disciplinare le procedure operative – commenta Andrea Corniolo, responsabile Servizio Sicurezza, Ambiente, Energia e Alimenti di Confindustria Cuneo – è importante già in questa fase conoscere il sistema e rilevare le principali criticità. Come sistema continueremo a presidiare il tema monitorando l’evoluzione normativa e collaborando con i ministeri competenti al fine di superare le attuali ciriticità».

Per seguire i lavori, iscriversi su: confindustriacuneo.it/calendario

Programma:

Introduzione al RENTRI

Andrea Corniolo, Responsabile Servizio Sicurezza, Ambiente, Energia e Alimenti, Confindustria Cuneo

Soggetti obbligati e adempimenti per le imprese

Elisabetta Nocera, Servizio Sicurezza, Ambiente, Energia e Alimenti, Confindustria Cuneo