Il baritono cuneese William Allione unico italiano ammesso all'Accademia di canto lirico della Scala

Era il 20 febbraio del 2022 quando incontrammo William Allione in via Roma, mentre si esibiva davanti ad un folto pubblico. Erano in tantissimi ad applaudire questo baritono di origini buschesi, classe 1995, che cantava per strada.

Era evidente che ci fossero talento e classe. Tanti impegni, tanti palcoscenici, fino all'occasione più grande, nella quale questi talento e classe gli sono stati riconosciuti ad altissimo livello.

William Allione è, infatti, uno dei sette allievi ammessi, su 460 aspiranti, al biennio 2023-25 dell’Accademia di perfezionamento per cantanti lirici del Teatro alla Scala di Milano.

E' proprio lui a raccontarci l'avventura che lo ha portato a questo straordinario risultato. "Tutto ha preso il via a maggio, con l'invio del materiale richiesto. Il 21 giugno ho ricevuto la mail di convocazione a Milano, per l'11 luglio. Ero molto emozionato, perché mai mi ero esibito di fronte a tali personalità della musica, ma supero la fase: il 13 vengo riconvocato per la semifinale. Supero anche quella e trovo il mio nome tra i finalisti".

La finale si è svolta ieri 16 luglio. "Ero tesissimo. Sono salito su quel palco per la prima volta in vita. Il teatro era grande e vuoto, la commissione seduta a metà della platea. Fortunatamente ero concentrato e ho cantato senza pensare ai grandi che hanno calcato quel palcoscenico. Volevo solo fare bene. Poi l'attesa, durata diverse ore. Alle 17 veniamo convocati, la commissione ci mette ancora 50 minuti per discutere. Ci accompagnano nel ridotto del teatro, ci schieriamo e arriva un commissario con il foglio. Sono certo di non avercela fatta, è impossibile, penso. E invece il mio è il secondo nome ad essere chiamato. Sono ammesso!! Non ci credo ancora. Sono uno dei sette selezionati, incredibile! E' stato un grande onore, ma soprattutto il riconoscimento dell'impegno e dei sacrifici che ho fatto in questi anni. Non sono mancati momenti di delusione, ma questo mi ripaga di tutto".

William Allione, in questo biennio, potrà continuare a perfezionarsi grazie al rigoroso studio quotidiano e ad una ricca attività artistica prevista tanto in Italia quanto all’estero. Per lui anche la straordinaria opportunità di esibirsi al Teatro alla Scala e su altri prestigiosi palcoscenici, accanto a interpreti, direttori d’orchestra e registi di fama assoluta.

A lui vanno le congratulazioni di tutta la redazione, oltre che un grandissimo in bocca al lupo.!