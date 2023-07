Per Cuneo Illuminata modifiche alla circolazione e alla sosta da venerdì 21 a domenica 23 luglio

Il prossimo weekend Cuneo sarà interessata da una serie di iniziative che si svolgeranno nel centro cittadino per Cuneo Illuminata.

Per permettere lo svolgimento delle attività in sicurezza, saranno necessarie alcune limitazioni alla circolazione e alla sosta veicolare nelle aree del concentrico cittadino interessate dall’iniziativa, come specificato di seguito.

Venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 luglio

LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE

Dalle ore 19:00 sino a termine manifestazione previsto entro le ore 24:00 (e comunque sino al termine, sino a cessate esigenze per motivi di sicurezza)

Piazza Galimberti - per tutta la sua estensione compreso laterali ed aree adiacenti è istituito il DIVIETO TRANSITO VEICOLARE (escluso mezzi di Polizia, di Soccorso ed eventuali altri mezzi autorizzati);

C.so Soleri - tratto di strada compreso fra Piazza GALIMBERTI e Via CARLO EMANUELE TERZO - è istituito il DIVIETO TRANSITO VEICOLARE (escluso mezzi di Polizia, di Soccorso ed eventuali altri mezzi autorizzati);

C.so Garibaldi - tratto di strada compreso fra Via Senator TOSELLI e Piazza GALIMBERTI - è istituito il DIVIETO TRANSITO VEICOLARE (escluso mezzi di Polizia, di Soccorso ed eventuali altri mezzi autorizzati);

Via Bonelli - tratto di strada compreso fra Via ASILO e Piazza Galimberti - è istituito il DIVIETO TRANSITO VEICOLARE (escluso mezzi di Polizia, di Soccorso ed eventuali altri mezzi autorizzati);

Via Pascal - da piazza Galimberti a Via FOSSANO - è istituito il DIVIETO TRANSITO VEICOLARE (escluso mezzi di Polizia, di Soccorso ed eventuali altri mezzi autorizzati);

via Roma “Centro Storico”- tra piazza Torino sino a piazza Galimberti - è istituito il DIVIETO TRANSITO VEICOLARE ove necessita (escluso mezzi di Polizia, di Soccorso ed eventuali altri mezzi autorizzati);

LIMITAZIONI ALLA SOSTA VEICOLARE

Dalle ore 19:00 sino a termine manifestazione previsto entro le ore 24:00 (e comunque sino al termine, sino a cessate esigenze per eventuali motivi di sicurezza) in Piazza Galimberti (anello interno ed esterno, testate, laterali ed aree adiacenti) è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, per motivi di sicurezza e d’incolumità delle persone che presenzieranno e parteciperanno agli eventi di “CUNEO ILLUMINATA 2023”.