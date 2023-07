Musical, luci e mercatini al centro del prossimo weekend di Cuneo Illuminata

La magia di Cuneo Illuminata continua a colpire: dopo un weekend da “sold out” con l’Infiorata e la Solenne Processione della Madonna del Carmine, si avvicina ora un altro straordinario fine settimana ricco di straordinari eventi.

Venerdì 21 luglio la kermesse riparte infatti con i tradizionali spettacoli di luci a tempo di musica alle 22 e 22.30. Gli stessi orari saranno validi anche per il sabato e la domenica.

Nella giornata di venerdì si terranno inoltre i laboratori creativi a tema floreale per bambini a cura del Museo Civico di Cuneo, mentre sabato 22 luglio dalle 16.30 alle 24 torneranno i meravigliosi mercatini di artigianato artistico di Made in Cuneo.

Domenica 23 luglio arriverà invece in città il fantastico musical “La Sirenetta – il ritorno di Ariel”, spettacolo alla sua prima assoluta in Italia e in data unica a Cuneo: una storia che ha emozionato, ed ancora emoziona, intere generazioni. 14 artisti in scena, proiezioni, scenografie da favola e musiche coinvolgenti vi accompagneranno in un emozionante viaggio negli abissi degli oceani, liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Hans Christian Andersen. Regia di Ilaria De Angelis, a cura di Amici della Musica di Cuneo.

E tanto altro ancora: le visite guidate alla mostra “L’Anima e il Volto”, l’esposizione dei veicoli Sparco, le visite guidate della città con aperitivo.

Uno sguardo al weekend successivo: torna il Teatro della Tosse

Le sorprese non finiscono qui: nell’ultimo fine settimana di Cuneo Illuminata, dal 28 al 30 luglio, tornerà in città anche il Teatro della Tosse con “Shakespeare by night”, spettacolo itinerante presso i cortili del centro storico. Di Emanuele Conte, è un omaggio teatrale a Shakespeare e ai suoi personaggi di straordinaria attualità, un percorso notturno, magico e segreto nell’essere umano, dove coraggio, bellezza e amore convivono con dubbi, ambiguità e violenza, in una lotta continua tra luci e ombre.

Maggiori informazioni e i biglietti sono disponibili su www.cuneoilluminata.eu.