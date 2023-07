Mondovì già all'opera per la 55^ edizione della Mostra dell'Artigianato Artistico [VIDEO]

Sono oltre 80 gli espositori che hanno già dato conferma per la loro partecipazione alla 55^ edizione della Mostra dell'Artigianato Artistico di Mondovì.

"Un traguardo importante, - commenta Mattia Germone, presidente dell'associazione "La Funicolare" che cura l'organizzazione dell'evento - "Questa è l'ultima edizione con il direttivo in carica, quindi siamo particolarmente emozionati. Sono tante le sorprese che verranno proposte. Il percorso è quello consolidato: con la camminata verso il Belvedere, un'occasione non solo per i turisti ma anche per i monreglaesi per scoprire luoghi e beni che caratterizzano il rione di Piazza".

Artigianato, spettacoli serali, mostre nella mostra, laboratori per bambini e famiglie e molto altro come anticipa il presidente Germone ai nostri microfoni:

La manifestazione si svolgerà da venerdì 11 a martedì 15 agosto. Orari e aggiornamenti su sito della Mostra dell'Artigianato (clicca qui).