La Valle Po è pronta per la 43ª edizione del Concerto di Ferragosto: le istruzioni per seguire l'evento

A 25 giorni dall’evento, il sindaco di Paesana Emanuele Vaudano ha rese note una serie di informazioni, una sorta di vademecum, relative alla 43esima edizione del Concerto di Ferragosto, in programma quest'anno a Paesana.

Dove si svolgerà il concerto?

Come tutti ormai sanno il sito del 43esimo Concerto di Ferragosto è il Bric Lombatera, panoramica cima distante un paio di chilometri da Pian Muné, ad un’altitudine di 1380 metri circa.

A che ora è previsto l’inizio del concerto?

Alle ore 12.45.

Si puó raggiungere in auto o moto il luogo del concerto?

Le due Strade Provinciali che conducono a Pian Munè (S.P. 269 e S.P. 331) saranno chiuse aL traffico già dalla serata del 14 agosto. La chiusura sarà in vigore sino a fine evento, per garantire il transito dei 35 pullman adibiti a navette. In auto si potrà arrivare sino a Paesana (il centro paese sarà regolarmente aperto alle auto): chi vorrà accedere alle aree parcheggi potrà seguire le indicazioni e usufruire degli spazi messi a disposizione.

Sono un residente che ha propria abitazione lungo le strade provinciali 269 e 331, posso spostarmi in auto?

I residenti lungo le strade provinciali chiuse al traffico sono autorizzati al transito. Occorre precisare che, nonostante siano autorizzati, non sarà loro consentito percorrere indiscriminatamente, senza giustificato motivo, i tratti di strada interdetti. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si potrà salire per accedere alla residenza, ed ivi si permane sino a pomeriggio inoltrato. Oppure: si potrà scendere dalla residenza in paese solo per validi motivi.

Sono un proprietario di seconda casa lungo le strade provinciali 269 e 331, posso spostarmi in auto?

Coloro che possiedono una seconda casa lungo le Provinciali 269 e 331 dovranno prendere contatto con l’Ufficio Polizia locale del Comune di Paesana, non appena verrà reso disponibile il modulo da compilare per il rilascio di un pass per poter percorrere le strade provinciali chiuse al transito. Anche per loro, il pass non darà diritto a percorrere indiscriminatamente, senza giustificato motivo, i tratti di strada interdetti.

Il 15 agosto sono ospite di amici, parenti o conoscenti che hanno la residenza o la seconda casa lungo le strade provinciali 269 e 331. Posso raggiungerli con la mia auto?

No. Bisognerà accordarsi con residenti o proprietari seconde case che- qualora muniti di pass- potranno scendere e caricarvi sul proprio veicolo (obbligatoriamente raggruppati, non alla spicciolata).

Voglio raggiungere il sito del concerto con il servizio navetta. Come posso fare?

A gestire il servizio navetta sarà il Consorzio Grandabus. Le prime corse delle navette partiranno alle 7. L'ultima corsa è invece prevista per le ore 18.30. I biglietti si possono comprare online, sul portale dedicato https://moeves.it/paesana2023/, al costo di 8 euro a persona (andata/ritorno). Ci sarà poi anche la possibilità di fare il biglietto in loco, il 15 agosto, dalle casse che verranno predisposte nella zona delle partenze, al costo di 10 euro a persona (andata/ritorno). Ma il biglietto online garantirà tempi d’attesa ridotti dal momento che chi lo avrà salterà la coda. Sulle navette potranno viaggiare anche i cani (che dovranno essere provvisti di museruola). Animali e bambini al di sotto di un metro di altezza viaggeranno gratuitamente.

Siamo una comitiva che vuole raggiungere il sito del concerto con un bus turistico: come dobbiamo comportarci?

Comitive che intendono raggiungere la Località Trincerone a bordo di bus turistici dovranno prendere contatto con l’Ufficio Polizia locale del Comune di Paesana, non appena verrà reso disponibile il modulo da compilare per il rilascio di un pass per poter percorrere le strade provinciali chiuse al transito. Si rammenta che i bus turistici, una volta scaricata la comitiva in Località Trincerone, dovranno obbligatoriamente seguire il percorso delle navette, raggiungere il piazzale di Pian Munè, effettuare inversione e ridiscendere verso valle. Non potranno in alcun modo sostare sul piazzale di Pian Munè, tantomeno sulle strade provinciali 269 e 331, ma dovranno scendere a Paesana per la sosta.

Una volta raggiunta Paesana in auto, prima di dirigermi alla zona navette, dove posso parcheggiare?

Personale di Polizia locale e Protezione civile fornirà precise indicazioni per raggiungere le ampie zone parcheggio. Per usufruire dei parcheggi messi a disposizione dal Comune di Paesana è tuttavia richiesto un contributo di 2 euro a vettura.

Si può raggiungere a piedi, da Paesana, il luogo del concerto?

Chi intende salire al Bric Lombatera a piedi, passando dalla rete di strade laterali secondarie alle S.P. 269 e 331, deve sapere che anche questa soluzione risulterà di fatto impraticabile, dal momento che proprio a causa del grande flusso, in entrambe le direzioni, di pullman, non sarà possibile, per motivi di sicurezza, nemmeno l’attraversamento delle strade provinciali sopra menzionate. Sulle S.P. 269 e 331 sarà anche in vigore il divieto di sosta ambo i lati, così come sul piazzale del Trincerone e sul piazzale di Pian Munè. È in corso di valutazione di fattibilità un percorso pedonale, che però non toccherà le strade provinciali, ma partirà dalla località Erasca (seguiranno eventuali informazioni).

Quanto dista dalla fermata delle navette il sito del concerto?

Dal punto di scarico delle navette, la percorrenza è stimata in 4-5 minuti di cammino (all’incirca 400 metri), lungo un sentiero segnalato e con poco dislivello.

Posso accedere al sito del concerto con un cane?

Sarà possibile accedere al sito del Concerto di Ferragosto con i cani, che però dovranno essere condotti al guinzaglio per tutta la durata dell’evento, comprese le fasi di afflusso e deflusso dal sito. Guinzaglio e museruola sono invece obbligatori per accedere al servizio navetta.

Posso accedere in auto, il 15 agosto, alla stazione di Pian Munè?

Non sarà possibile accedere in auto alla stazione ricettiva di Pian Munè. Il piazzale della stazione sarà interdetto alla sosta già da alcuni giorni prima l’evento (seguiranno indicazioni precise sugli orari dell’ordinanza). Chi vuole salire alla stazione, può usare la navetta, ma occorre precisare che la navetta effettuerà un'unica fermata, in località Trincerone: da qui a Pian Munè occorrerà spostarsi a piedi. Anche per la discesa, le navette caricheranno esclusivamente dalla località Trincerone, unico punto di fermata.