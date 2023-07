In via Monsignor Riberi il nuovo magazzino viveri della Caritas di Cuneo

Venerdì 28 luglio 2023 verrà inaugurato il nuovo magazzino viveri della Caritas diocesana di Cuneo. Il magazzino che a breve aprirà le porte in via Mons. Riberi 32 è il frutto di un percorso di progettazione partecipata (denominato progetto MATERIA PRIMA) che dal 2022 ha visto impegnata la Caritas del capoluogo, i referenti e volontari delle Caritas parrocchiali e dei Servizi. Obiettivo del progetto MATERIA PRIMA (finanziato grazie ai fondi 8x1000 CEI) era la revisione dei servizi legati al cibo in un’ottica di ecologia integrale.



Il percorso ha portato come suo primo risultato concreto all’apertura di un magazzino viveri centrale, che avrà l’ambizione di essere uno snodo significativo della rete di economia circolare già presente in città.

Lo scopo sarà rendere sempre più efficace il servizio di raccolta di prodotti freschi o vicini alla scadenza dai supermercati convenzionati (tra questi è doveroso ringraziare NovaCoop per la fornitura gratuita degli scaffali) e la loro ridistribuzione sul territorio attraverso i centri viveri di Caritas e non solo.

Il magazzino vorrebbe essere al servizio anche di tutte quelle organizzazioni quali la San Vincenzo, la Comunità Papa Giovanni XXIII, la Città dei ragazzi ed altre ancora che sono impegnate come Caritas nell’aiuto alle persone in situazione di fragilità.

Il magazzino di via Riberi sarà il primo passo concreto di un percorso molto più articolato che man mano prenderà corpo sul territorio cuneese nella consapevolezza che le problematiche di oggi sono sempre più complesse e non è possibile affrontarle da soli.

In questo senso una delle priorità, emerse dal progetto MATERIA PRIMA, sarà anche la collaborazione con il territorio, il lavoro sinergico della rete di soggetti attivi che possono insieme raggiungere risultati sicuramente migliori.