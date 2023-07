Partono i lavori di messa in sicurezza del torrente Mellea a Savigliano

Stanno per partire i lavori di messa in sicurezza del torrente Mellea. L'area interessata dalle operazioni è quella compresa tra il ponte della ferrovia e il ponte di via Alba, su entrambi i lati del fiume.

I lavori consistono principalmente nella realizzazione di argini in terra laddove vi è lo spazio necessario (in passato era stata realizzata una scogliera, ma l'altezza non è sufficiente).

Sulla sponda sinistra orografica – nel tratto in cui sono presenti alcune villette, dal mulino fino al Rio Chiaretto – saranno realizzati dei muri di contenimento.

Infine, nei pressi del ponte di via Alba, il muro già presente verrà rialzato.

Ad avere la convenzione con il Comune per la realizzazione delle opere è la ditta “San Diego” di Pinerolo.

1.960.861 euro il costo di questi primi lavori: in parte in carico al Comune, in parte alla Regione ed in parte alla “San Diego”, che anticiperà la somma.

«I lavori dureranno all'incirca sei mesi – spiegano dalla ditta –. Stanno per partire: in questi giorni è in corso la fase preparatoria, in cui avviene la pulizia e il taglio delle piante».