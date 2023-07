L’ex peso pubblico di Brossasco sarà la sede del Museo del Legno e della Biblioteca

Il Comune di Brossasco ha ricevuto 570mila euro come contributo dalla Regione Piemonte per ristrutturare il fabbricato oramai ex peso pubblico.

L’edificio sarà la sede del Museo del Legno e della Biblioteca Comunale del paese. I lavori prevedono l'ampliamento degli spazi su due piani.

Il sindaco Paolo Amorisco: “Siamo sempre stati dalla parte di chi vuole far vivere il paese con attività culturali e iniziative. Quest’opera per noi è anche un ringraziamento per tutti volontari che da anni mettono a disposizione il proprio tempo libero dedicandosi alla biblioteca e alle iniziative culturali a essa collegate, e ai volontari che custodiscono gli antichi attrezzi della lavorazione del legno e che con passione tramandano la storia di questa tradizione con le attività del Museo del Legno di Brossasco”.