L’ITIS "Delpozzo" di Cuneo domina i Giochi della Chimica 2026: è la prima scuola del Piemonte

L’ITIS Mario Delpozzo conferma la sua leadership scientifica a livello regionale. In occasione dell'edizione 2026 dei Giochi della Chimica, organizzati dalla Società Chimica Italiana (SCI), l’Istituto ha ottenuto risultati di rilievo, collocandosi al primo posto in Piemonte per numero di studenti qualificati nella categoria A “Biennio”

A “Biennio”.

I Giochi della Chimica sono un contest organizzato per le scuole secondarie di secondo grado e si articolano in tre fasi (regionale, nazionale, internazionale) e in tre classi di concorso (A, B, C) basate sull'indirizzo scolastico e così suddivise:

Classe A: Studenti del primo biennio;

Studenti del primo biennio; Classe B: Studenti del successivo triennio, non compresi nella classe C;

Studenti del successivo triennio, non compresi nella classe C; Classe C: Studenti del triennio degli Istituti Tecnici del settore Tecnologico.

Dopo la prima fase di istituto, i ragazzi del "Delpozzo" hanno affrontato la prova regionale sabato 28 marzo nelle aule del Politecnico di Torino, insieme agli altri studenti provenienti da tutto il Piemonte.

Due studenti, Barale Giada e Bernardi Alessio, rispettivamente prima e secondo classificati nella classe A, si preparano ora a vivere una nuova esperienza; infatti i primi classificati di ogni categoria e i migliori punteggi a livello nazionale si ritroveranno a Firenze dal 7 al 9 maggio 2026 per contendersi il podio italiano e un posto per le Olimpiadi Internazionali in Uzbekistan.

Venerdì 17 aprile 2026 si è tenuta la premiazione dei primi 10 classificati per ogni classe presso il Dipartimento di Chimica dell’Università di Torino e l’Itis “Delpozzo”, oltre ad aver ricevuto il premio come scuola Prima classificata in Piemonte per la classe A ha visto premiati allievi in tutte e tre le classi di concorso:

Classe A : Barale Giada e Bernardi Alessio (1° e 2° classificato), Quercia Gianluca (4° classificato), Brignone Nicola (5° classificato), Torchio Gabriele (10° classificato)

: Barale Giada e Bernardi Alessio (1° e 2° classificato), Quercia Gianluca (4° classificato), Brignone Nicola (5° classificato), Torchio Gabriele (10° classificato) Classe B : Khelloufi Lyna Malak (8° classificata)

: Khelloufi Lyna Malak (8° classificata) Classe C: Bono Andrea (2° classificato), Botta Emanuele (3° classificato), Alberto Beatrice (5° classificata).

Il Dirigente Ivan Re esprime grande soddisfazione per gli eccellenti risultati ottenuti dagli studenti, testimonianza del loro impegno, della qualità del percorso formativo e della preparazione offerta dall’Istituto, che ancora una volta si conferma essere una realtà significativa nel panorama STEM della nostra provincia. Un sentito ringraziamento va ai docenti di Chimica, la cui dedizione, competenza e passione hanno contribuito in modo significativo al raggiungimento di questi importanti traguardi.