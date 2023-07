"News from home": svelato il murales fotografico che celebra Mondovì

Disegni di bambini, immagini storiche, foto di vita quodiana, graffiti e volti di persone che caratterizzano la vita della città.

Sono questi i tasselli colorati del murales fotografico che da ieri sera, giovedì 20 luglio, si può ammirare sul muro che accompagna il camminamento ai giardini del Belvedere di Mondovì.

L'opera, alta due metri e lunga sei, stampata dalla Cooperativa Arcobaleno, è nata da una residenza artistica realizzata dal duo Anne Fehres e Luke Conroy "News From Home", all'interno del progetto europeo Dialog City.

Nella loro permanenza i due artisti hanno osservato i monregalesi, intessuto relazioni, dato vita al loro progetto lavorando in un contesto creativo come quello di Art Atelier, tenuto workshop con i fotografi di Mondovì Photo e con i bimbi del Campus di atletica, partecipato ad iniziative proposte dal Comune e dal Cfpcemon, ente partner del progetto che li ha ospitati.

Il risultato è un coloratissimo murales, biodegradabile, composto da circa mille figure individuali, i cui strati strati presentano Mondovì da diverse prospettive celebrando la città come un luogo in cui elementi del passato, realtà moderna e sogni futuri si sovrappongono costantemente, invitando il pubblico a considerare diverse narrazioni da una prospettiva locale e globale.

Un'occasione di confronto tra artisti e pubblico, sui temi caldi del futuro. L'evento è stato realizzato all'interno dell’Hybrid Festival, curato da Fondazione Cirko Vertigo, partner del progetto europeo Dialog City di cui è capofila la città di Aschaffenburg, (cittadina della Baviera) che a settembre 2022 ha ospitato il primo meeting, e di cui sono enti partner la Città di Mondovì e il Cfpcemon, oltre a CIAC Formazione, CulturePolis (Grecia), Quatorze (Francia), Archivio di Stato di Graz (Austria).

"Con questo progetto, iniziato dall'amministrazione che ci ha preceduti, Mondovì si apre all’Europa" - ha spiegato l'assessore Alessandro Terreno, presente all'evento con l'assessore Francesca Bertazzoli - "Grazie al progetto Dialog City e all'Hybrid Festival la nostra città ha avuto modo di ospitare artisti e personalità da tutta Europa; un evento con un format nuovo, che unisce cultura e giovani, ma che avrà anche ricadute positive sul territorio, promuovendo le bellezze artistiche di Mondovì".

"Siamo molto contenti di quello che sta succedendo a Mondovì in questi giorni - ha detto Raffaele Irace, direttore artistico della kemesse - "Un tocco internazionale che si intreccia con delle splendide location, come i giardini del Belvedere e Mondovì Piazza. Ringraziamo tutti i rappresentanti dell'amministrazione che hanno creduto in questo progetto e lo hanno appoggiato passo dopo passo. Un progetto di ampio respiro europeo che unisce i giovani e la cultura".

Il Festival si concluderà domenica 22 luglio, ecco i prossimi appuntamenti in calendario:

24 Ore x 24 Minuti è un nuovo format di spettacolo, ideato dal coreografo Raffaele Irace, in cui due danzatori, Marco Volta e Rosalie Wanka, si troveranno a condividere uno spazio scenico – in questo caso differenti location della città di Mondovì – per 24 ore, al termine delle quali dovranno presentare una performance della durata di almeno 24 minuti. Il pubblico presente assiste alle prove e può interagire con gli artisti e dare input per la creazione dello spettacolo, consegnando suggerimenti sotto forma di testo scritto su un foglio. Una videocamera trasmette in streaming online le 24 ore di prova e una chat room collega il pubblico del web con i danzatori, consentendo l’interazione anche tramite chat. Una vera e propria maratona creativa che sarà seguibile sia dal vivo, senza necessità di prenotazione, sia in diretta streaming tramite l’app blucinQue Nice, scaricabile gratuitamente, e il sito di Fondazione Cirko Vertigo. Le 24 ore di streaming inizieranno il 21 luglio alle ore 21:00 da Piazza Maggiore. Lo spettacolo finale è previsto il 22 luglio alle ore 22:00 presso la Piazza Maggiore di Mondovì

Nel dettaglio: dalle 21:00 alle 23:30 del 21 luglio i due danzatori inizieranno la loro creazione in Piazza Maggiore. Da mezzanotte fino alle 14:00 del 22 luglio sarà il museo della Ceramica a ospitarli. A seguire, dalle 14.30 alle 17:00 del 22 luglio si sposteranno al Belvedere, per terminare, dalle 17:30 alle 22:00, di nuovo in Piazza Maggiore, sede dello spettacolo conclusivo.

A completare il quadro, un’open call rivolta ad artisti esterni e pubblico generico, chiamati a dare il proprio contributo a questa maratona artistica. Durante i tre giorni di festival e la trasmissione delle 24 ore di diretta, saranno proiettati, infatti, i contributi video-fotografici del pubblico sul tema: Come immagini il tuo futuro? Saranno selezionati i migliori materiali artistici (arti performative, visive, teatro, musica) che trattino il tema con un approccio originale e creativo. Gli artisti che si candideranno potranno partire dalle domande: “Qual è il concetto del nostro futuro comune e come svilupparlo attraverso la tecnologia? L’arte è un buon mezzo per questo scopo?”

WORKSHOP ED ESPERIENZE

Tre i workshop di danza e studio della performance in programma, definiti dal loro ideatore Raffaele Irace “esperienze”, della durata di circa due ore ciascuno. La prima esperienza sarà centrata sul concetto di scoperta, la seconda su quello di creazione, la terza e ultima sul concetto di composizione. I workshop, aperti a danzatori professionisti e amatoriali, performer, acrobati, attori, ma anche a chiunque abbia voglia di mettersi in gioco muovendo il proprio corpo, saranno condotti dai danzatori e coreografi professionisti Daniela Paci, Cecilia Castellari e Davide Degano. Al termine dell’ultima esperienza, è previsto un incontro con i protagonisti di 24 Ore x 24 Minuti che coinvolgeranno i partecipanti al workshop nella loro creazione. Si consiglia la partecipazione a tutti e tre i workshop.

La prima esperienza, quella della scoperta, sarà organizzata in Piazza Maggiore il 21 luglio dalle 17:30 alle 19:30, la seconda esperienza, dedicata alla creazione, il 22 luglio dalle 10:30 alle 12:30 presso il Belvedere e infine la terza esperienza, il cui focus sarà sulla composizione, tornerà in Piazza Maggiore il 22 luglio dalle 15:30 alle 18:30.