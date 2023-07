Proseguono gli appuntamenti con il Cinema in valle

Il ritrovo per l’escursione è stata la Frazione Fiolera di Chiusa di Pesio, dove le guide escursionistiche Riccardo Lussignoli e Germano Giraudo hanno guidato i partecipanti nel percorso di circa un’ora per raggiungere Le Baite di Baudinet. Qui i camminatori sono stati accolti da un buffet di prodotti km 0 e la proiezione di “The Valley” di Nuno Escudeiro, che segue le vicende di una vivace comunità di montanari e contadini rischia denunce e arresti per assistere i rifugiati che attraversano le Alpi a piedi, ambientato e filmato in Val Roya tra il 2016 e il 2019.

Il progetto vuole pensare la montagna e le valli montane non solo come luogo di proiezione ma anche come fil rouge tematico attraverso cui parlare di altro: dalla politica alle tradizioni perse e ritrovate, al rapporto tra l’uomo e la natura e il cambiamento climatico. Stimolare il pubblico a riflettere su temi necessari attraverso la promozione del territorio e l’animazione culturale sono tra gli obiettivi dell’iniziativa e anche per questo tutte le proiezioni sono introdotte dai registi e in alcuni casi dai protagonisti del film.

I prossimi appuntamenti sono sempre di giovedì tra fine luglio e metà agosto e toccheranno i comuni di Boves, Peveragno e Roccaforte Mondovì, sempre proponendo la stessa formula escursione+buffet+proiezione. L’escursione e la proiezione sono gratuite e ad ingresso libero, mentre per il buffet è previsto un contributo di 15 € ed è necessaria la prenotazione (ricordatevi una pila per il ritorno, se decidete di fare l’escursione a piedi).

Ecco il programma completo dei prossimi eventi:

27 luglio Località Rosbella ( Comune di Boves)

ore 18.00 : Appuntamento presso la Chiesa di San Giacomo, Frazione S. Giacomo di Boves

escursione ( 1.30 ora) accompagnati da “Gira e Tuira”

buffet a cura dell’Osteria Rosbettola

costo 15 € - obbligatoria prenotazione al 333 3910263 ( Ricky Lussignoli)

ore 21.30: Proiezione “A la vita!” di Sandro Gastinelli e Marzia Pellegrino, alla presenza dei registi

3 agosto Località Meschie ( Comune di Peveraghno)

ore 18.30: Appuntamento presso la Chiesa di San Maurizio, Frazione Pradeboni

escursione ( 1 ora) accompagnati da “Gira e Tuira” e “Enjoy Bisalta”

buffet a cura della Baita delle Meschie

costo 15 € - obbligatoria prenotazione al 333 3910263 ( Ricky Lussignoli)

ore 21.30: Proiezione “Il contatto” di Andrea Dalpian, incontro e testimonianze. Saranno presenti gli autori del film e lo staff del Centro Recupero Fauna Selvatica Monte Adone.

Serata 17 agosto Località Rocca Soprana( Comune di Roccaforte Mondovì)

ore 18.00: Appuntamento presso il Santuario di S. Anna di Prea, Località S. Anna di Prea

escursione ( 1.30 ora) accompagnati da “Giua e Tuira” e “KYè +”

buffet con prodotti tipici presso la Baita di Elica

costo 15 € - obbligatoria prenotazione al 333 3910263 ( Ricky Lussignoli)

ore 21.30: Proiezione “Innesti” di Sandro Bozzolo, alla presenza del regista e del protagonista del film.

Cinema in Valle è una rassegna presentata da Cinedehors e Gira e Tuira; con il sostegno della Fondazione CRC; con il patrocinio del Comune di Chiusa Pesio, Comune di Boves, Comune di Peveragno, Comune di Roccaforte Mondovi e del Parco del Marguareis ; con il contributo di Idroricerche, Garro Marmi, Baite di Baudinet ; con la collaborazione di Enjoy Bisalta, Kye+, Osteria Rosbettola, Baite delle Meschie, Baita Elica, Amici Valle Pesio, La Pesa.