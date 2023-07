Racconigi: al Comune 2,4 milioni per interventi contro gli allagamenti nella zona sud dell’abitato

La conformazione stessa del territorio comunale infatti, a valle dell’abitato di Cavallermaggiore, alla quale si sono aggiunte negli anni sostanziali modiche al sistema dei fossi irrigui, con una loro notevole diminuzione dovuta all’ampliamento degli appezzamenti, consegue che in caso di precipitazioni particolarmente ingenti (siano esse violente e improvvise come pur consistenti e durature) l’area a sud dell’abitato venga sempre investita da una qualità d’acqua tale da mettere inevitabilmente in crisi il sistema di gestione idraulica, ponendo sotto pressione l’intera rete e provocando allagamenti non solo in quella zona, ma un po’ in tutta la città ( nel maggio scorso l'ultimo importante episodio ), specie nel concentrico.

Giuseppe Bonetto, consigliere delegato, sottolinea invece come “continui l’intensa attività dell’area lavori pubblici, grazie anche alla quantità del lavoro svolto dall’Amministrazione in collaborazione con gli uffici comunali che anche in questo caso, come in altri precedenti, hanno visto i propri progetti venir finanziati alla prima occasione utile. Sono quindi particolarmente soddisfatto che venga premiato il lavoro di pianificazione e progettazione da noi fatto in questi anni, e sono certo che questa sia la strada da perseguire anche in futuro per il miglioramento e la messa in sicurezza del territorio e del patrimonio urbanistico racconigese”.