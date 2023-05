Nubifragio su Racconigi: scantinati e negozi allagati, caduto un albero del parco (VIDEO)

Il fiume d'acqua per le strade del centro racconigese (Ph. Corrado Grappeggia, Facebook)

Negozi e scantinati allagati, un albero caduto nel parco reale, problemi anche in una scuola, vigili del fuoco chiamati a intervenire e giunti in città con squadre arrivate non soltanto dal distaccamento volontari cittadino, ma anche da quelli Saluzzo, Alba e Sommariva del Bosco.



Sono gli effetti del nubifragio che intorno alle 16 di oggi, giovedì 25 maggio, si è abbattuto sul centro di Racconigi.

– spiega-.Il risultato è quello degli allagamenti per intervenire sui quali stanno ancora lavorando i vigili del fuoco, all'opera anche per rimuovere l’albero, la cui caduta ha causato– continua il primo cittadino –,