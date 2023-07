Panificatori della Granda a Bruxelles: "Stop al pane prodotto con farine animali"

E' stata un'importante occasione per tutti i panificatori italiani che, attraverso l'intervento del Presidente dell'Associazione Cuneese, Piero Rigucci, hanno avuto l'opportunità di mettere in risalto i problemi che affliggono la categoria.

Un altro tema importante toccato è quello indirizzato alla formazione non più in alternanza ma in simbiosi con le aziende, sarebbe interessante anche un regime fiscale vantaggioso per quei datori di lavoro che si impegnano nella formazione degli studenti all'interno delle loro attività.