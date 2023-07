“Incontro Alpino” al Trincerone di Paesana

Giornate di festa, quelle di sabato 29 e domenica 30 luglio, per le Penne Nere di Paesana.

Il locale Gruppo Alpini - guidato dall’infaticabile ultraottantenne Giovanni Re - celebrerà per il 34mo anno il proprio “Incontro Alpino” al Trincerone, località che si trova lungo la strada che unisce Paesana a Pian Munè, a pochissimi chilometri dagli impianti di risalita della stazione.

Si partirà nel pomeriggio di sabato 29 con una Gara a petanca (ore 14), per proseguire poi con la “Cena alpina” sotto il “Palalpini” con menù a base di pasta al sugo, cosciotto al forno e patatine servito alle 19.30 a 15 euro (bevande escluse) e con una serata di canti popolari e della tradizione alpina.

Il clou della Festa si avrà però domenica 30.

Alle 9.30 è previsto l’ammassamento presso il piazzale del Trincerone con registrazione dei partecipanti. Alle 10.15 partirà la sfilata alla volta del cippo ai caduti (realizzato proprio dagli Alpini di Paesana), con la cerimonia dell’alzabandiera e dell’“Onore ai caduti”, i saluti del capogruppo Re, ed i discorsi ufficiali delle autorità presenti. Alle 11 il diacono-alpino Pierino Vacchetta celebrerà la Liturgia della parola in ricordo del sacrificio degli Alpini in terra di Russia, cui seguirà il rinfresco offerto dal locale Gruppo Alpini.

Alle 13, al prezzo di 18 euro, verrà servito il “Rancio alpino” cucinato dai cuochi del Gruppo che quest’anno riproporrà il tradizionale polentone alpino con spezzatino e salsiccia, antipasto, formaggio, dolce finale, acqua e vino.

Il pomeriggio sarà arricchito da numerose sorprese.

A tutti gli Alpini che domenica si presenteranno alla biglietteria di Pian Munè con il cappello in testa verrà offerta una corsa andata e ritorno gratuita sulla seggiovia.

Ulteriori informazioni o prenotazioni (obbligatorie, sia per la cena del sabato che per il pranzo della domenica) si ricevono, anche via whatsapp, ai numeri 3382465345, 3472484080 o 3397380266 entro lunedì 24 luglio.