Per il secondo appuntamento di "Serralunga Wine Night" proposte tre diverse etichette

Dopo il successo della prima serata a inizio mese, torna sabato 29 luglio l’appuntamento con “Serralunga Wine Night”. L’evento – promosso dalla Barolo&Castles Foundation e dal Comune di Serralunga d’Alba, con la preziosa collaborazione della Pro Loco di Serralunga e dei produttori locali – fa il bis e torna a proporre dodici produttori, tre vini in degustazione e un castello da scoprire al chiaro di luna.

Ad ospitare le postazioni di assaggio saranno di nuovo i giardini del castello, con i produttori che dalle 18 alle 23 proporranno al pubblico tre diverse etichette, tra cui un Barolo.

E così, in uno scenario magnifico immerso tra le colline vitate e all’ombra del verticalissimo castello di Serralunga, si potrà godere della luce del giorno fino a tarda sera, del tramonto sulla catena delle Alpi e della suggestiva illuminazione notturna del maniero. Il tutto passeggiando lungo le postazioni disseminate fra i vialetti del giardino da cui si gode una vista mozzafiato su alcuni dei cru in degustazione e assaggiando i vini serviti direttamente dai produttori. Con cui non mancheranno i momenti per chiacchierare e confrontarsi, per ascoltare storie e aneddoti sul loro lavoro e le loro etichette in un ambiente piacevole e informale.

La degustazione dei vini sarà accompagnata con un piccolo assaggio di prodotti del territorio.

Inoltre, per l’intera serata il maniero sarà aperto alle visite con accompagnamento guidato. Considerato uno degli esempi meglio conservati di castello nobiliare trecentesco del Piemonte, alla sommità della collina del piccolo e ben conservato borgo di Langa che svetta sulle vigne patrimonio Unesco, l’edificio è un bene statale in consegna alla Direzione regionale Musei Piemonte, affidato per le attività di gestione e valorizzazione nell’ambito di un accordo di partenariato speciale pubblico-privato alla Barolo&Castles Foundation, che si occupa anche dei manieri di Barolo, Roddi e Magliano Alfieri.

In caso di maltempo le degustazioni si svolgeranno all’interno del locale cantinato del castello. Accesso libero fino a esaurimento posti.

Prenotazioni fortemente consigliate : info@castellodiserralunga.it oppure 0173/613358.

Il pubblico potrà partecipare alla degustazione e alla visita guidata al maniero, oppure soltanto a una delle attività. Degustazione: 20 euro Degustazione + visita al castello: 25 euro