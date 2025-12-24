A Savigliano il Capodanno si festeggia tra i mulini a vento al teatro Milanollo

Sarà nuovamente l’operetta, dopo le due precedenti edizioni, ad aprire il nuovo anno a Savigliano con ‘Il paese dei campanelli'.

Il tradizionale appuntamento di Capodanno è in programma giovedì 1° gennaio alle 17 al teatro Milanollo, organizzato dagli Amici dell’Ospedale Santissima Annunziata di Savigliano in collaborazione con gli Amici della Musica e con il Comune. La manifestazione ha raggiunto la 14ª edizione, avviata per la prima volta nel 2013.

‘Il paese dei campanelli’, operetta firmata dal librettista Carlo Lombardo e dal musicista Virgilio Ranzato, proposta dalla Compagnia d’operette di Elena D’Angelo, già protagonista delle due precedenti edizioni dedicate al genere. Sul palco si esibiranno dieci cantanti e attori, accompagnati dall’orchestra in fossa e dal corpo di ballo.

“Con questo spettacolo si chiude il percorso dedicato alle tre operette più celebri e rappresentate di sempre, un ciclo inaugurato nel 2024 con La vedova allegra – spiega Ubaldo Rosso, presidente degli Amici della Musica di Savigliano –. L’opera propone una vicenda sentimentale brillante e leggera, fatta di intrecci amorosi e continui rovesciamenti di situazione”.

L’ambientazione è quella di una piccola isola dei Paesi Bassi, dove sui tetti delle case sono collocati dei campanelli: secondo un’antica leggenda, avrebbero il compito di sorvegliare la fedeltà coniugale e di suonare in caso di tradimenti. In realtà, nessuno li ha mai sentiti risuonare, ma nessuno osa mettere alla prova la loro presunta funzione. La quiete dell’isola viene però improvvisamente sconvolta dall’attracco di una nave militare inglese, che innesca una serie di equivoci e colpi di scena.

Sottolinea il valore dell’iniziativa Valerio Maccagno, presidente dell’associazione Amici dell’Ospedale Santissima Annunziata di Savigliano: “Per questo tradizionale appuntamento di Capodanno, giunto alla 14ª edizione, ogni anno registriamo il sold-out e questo ci fa molto piacere. È il segno che la popolazione ci segue e ci vuole bene. Per noi è anche un modo per dire grazie ai tanti benefattori che durante l’anno ci supportano con le loro offerte.

Nel corso del 2025, - continua Maccagno - l’associazione ha effettuato donazioni per 85mila euro, tra cui un ecografo per il reparto di Oncologia, un autorefrattometro per l’Oculistica e il servizio di foresteria per giovani medici specializzandi. «Per il prossimo anno – prosegue Maccagno – abbiamo ricevuto dall’Asl la richiesta di contribuire al rifacimento delle sale di endoscopia, che saranno trasferite nei locali attualmente occupati da alcuni uffici della diabetologia. Su una spesa complessiva di 320 mila euro, il nostro contributo sarà di 250 mila euro, circa l’80% del totale».

In passato l’associazione aveva già donato una colonna endoscopica alla Chirurgia, utilizzata per circa duemila procedure l’anno. L’obiettivo dell’azienda sanitaria è completare la ricollocazione e la ristrutturazione degli spazi entro metà 2026, con un accesso dedicato, più semplice e riservato per i pazienti, e un ampliamento del reparto. Fondazione CRSavigliano, Banca CRSavigliano e altri sponsor saranno parte del progetto. «L’iter del nuovo ospedale prosegue – conclude Maccagno – ma in questi anni di attesa è fondamentale continuare a sostenere l’attuale struttura del Santissima Annunziata».

Prevendite dei biglietti nella sede degli Amici dell’Ospedale di Savigliano, in via Miretti 4, martedì 30 dicembre dalle 9 alle 12. Possibilità di acquistare gli eventuali biglietti rimanenti al botteghino il giorno dello spettacolo, a partire dalle 15,30. Biglietti: platea e palchi 30 euro, galleria 25 euro, loggione 20 euro. Tutti i posti sono numerati.



